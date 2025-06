Et le vainqueur du trophée du joueur le mieux payé est…

Quand la Ligue des champions s’internationalise un peu plus largement qu’au continent européen, cela donne une Coupe du mondes clubs totalement repensée par la FIFA. Le but ? Tenter de réunir les meilleures formations du globe, pour que s’affronte la crème de la crème du football mondial. Cela suppose naturellement une présence plus forte des clubs du Vieux Continent, berceau du football international en clubs où tous les plus grands évoluent à un moment de leur carrière.

Lionel Messi le seul qui ne joue pas en Europe

Au top 20 des joueurs les mieux payés à la Coupe du monde des clubs que nous avons compilé à Sportune, 14 défendent des clubs européens et seul Lionel Messi à l’Inter Miami en MLS, leur fait concurrence. Avec le départ de Neymar d’Al-Hilal, il n’y a pas de représentant du championnat saoudien dans le classement ci-dessous. Le défenseur João Cancelo est celui qui s’en approche le plus avec 1,3 million d’euros mensuels estimés à son sujet.

Kylian Mbappé au sommet des salaires de la Coupe du monde des clubs 2025

Le classement ne prend en compte que la part fixe annuelle estimée du salaire de chacun. Elle est traduite en brut. Certains arrivent à plus ou moins doubler leurs revenus grâce aux primes à la performance, à la signature, d’éthique, de fidélité, individuelle ou collective. Et grâce aux droits à l’image qu’ils conservent pour tout ou partie. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé au Real Madrid, numéro un de cette Coupe du monde des clubs. Le cas aussi de Lionel Messi en MLS. C’est également sans compter les revenus générés hors des terrains de football qui sont encore supérieur au sujet de l’Argentin.

Les 20 joueurs les mieux payés à la Coupe du monde des clubs

1. Kylian Mbappé (Real Madrid) = 32 M€

2. Erling Haaland (Manchester City) = 30,8 M€

3. Vinicius Jr (Real Madrid) = 30 M€

4. Harry Kane (Bayern Munich) = 25,2 M€

5. Jamal Musiala (Bayern Munich) = 25,2 M€

6. David Alaba (Real Madrid) = 22,5 M€

7. Jude Bellingham (Real Madrid) = 20,8 M€

8. Jan Oblak (Atlético Madrid) = 20 M€

9. Manuel Neuer (Bayern Munich) = 19,92 M€

10. Thomas Müller (Bayern Munich) = 19,92M€

11. Dusan Vlahovic (Juventus) = 19,44 M€

12. Thibaut Courtois (Real Madrid) = 19,2 M€

13. Antonio Rüdiger (Real Madrid) = 18,6 M€

14. Bernardo Silva (Manchester City) = 18,4 M€

15. Ousmane Dembélé (Paris SG) = 18 M€

16. Lionel Messi (Inter Miami) = 17,7 M€

17. Kingsley Coman (Bayern Munich) = 17,04 M€

18. Serge Gnabry (Bayern Munich) = 17,04 M€

19. Léon Goretzka (Bayern Munich) = 17,04 M€

20. Min-jae Kim (Bayern Munich) = 16 M€