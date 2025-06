Les 17 clubs de foot français les plus suivis sur les réseaux sociaux

Il y a dix-sept clubs de foot en France qui ont franchi le million d’abonnés.

Ils sont 85, les clubs de foot en Europe possédant au moins un million d’abonnés, au cumul des quatre principaux réseaux sociaux du web : X, Instagram, TikTok et Facebook. Dans la liste, dix-sept sont des formations françaises, dont quinze évoluent en Ligue 1 jusqu’au soir de ce 30 juin et la fin officielle de la saison 2024-2025 et deux que sont le FC Metz et l’AC Ajaccio, dans l’antichambre de l’élite.

Le club corse est par ailleurs le dernier à avoir franchi ce seuil symbolique, que le Real Madrid, numéro un européen et mondial multiplie par plus de 400 ; la puissante entité espagnol compte près de 420 millions de followers. Non loin pointe le Paris Saint-Germain (4e européen), qui devrait voir sa communauté s’accroître significativement depuis son titre en Ligue des champions ; les chiffres que nous avons compilé ci-dessous s’arrêtent au début de ce mois de juin, au lendemain du succès sur l’Inter Milan.

L’OM et l’AS Monaco se livrent une lutte acharnée

Derrière, deux clubs jouent des coudes dans un mano a mano acharné au pied du top 20 continental, entre l’AS Monaco (20e) et l’Olympique de Marseille (21e). Un peu moins de 165 000 abonnés sur des communautés à plus de 21 millions, séparent les deux clubs qui n’ont pas que le rectangle vert pour domaine d’explication.

Sûrement le rapport de force s’inversera-t-il prochainement car sur les six premiers de l’année, les followers des comptes associés à l’Olympique de Marseille progressent de 3,3%, quand ceux de l’ASM sont en recul de 0,2%. En raison de sa saison sportive plombée par la relégation en Ligue 2, le Montpellier HSC est le club qui perd le plus de soutiens (-1,7%).

Causes et effets totalement inverses à l’équipe de La Paillade, le Paris FC enregistre la plus forte progression dans le football professionnel français, avec 20,3% d’abonnés en plus cette année, devant l’USL Dunkerque (+18,4%).

Les 17 clubs de foot en France les plus suivis sur les réseaux sociaux

1. Paris Saint-Germain = 176 630 710 abonnés

2. AS Monaco = 21 305 039 abonnés

3. Olympique de Marseille = 21 140 715 abonnés

4. Olympique Lyonnais = 11 850 220 abonnés

5. Lille OSC = 6 304 656 abonnés

6. OGC Nice = 4 112 177 abonnés

7. Racing Club de Lens = 3 706 821 abonnés

8. Stade Rennais = 2 930 403 abonnés

9. FC Nantes = 2 706 200 abonnés

10. AS Saint-Étienne = 2 537 856 abonnés

11. Toulouse FC = 2 227 033 abonnés

12. Stade Brestois = 1 985 206 abonnés

13. RC Strasbourg = 1 884 786 abonnés

14. Montpellier HSC = 1 635 019 abonnés

15. Stade de Reims = 1 506 806 abonnés

16. FC Metz = 1 070 615 abonnés

17. AC Ajaccio = 1 022 036 abonnés