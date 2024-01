Les 11 centres de formation les plus rentables du foot français

La France est l’un des meilleurs pays formateurs du football, le classement du CIES le prouve.

L’Olympique Lyonnais est le club français qui a généré le plus de recettes par le transfert de joueurs issus de son académie au cours des dix dernières années, selon une étude de l’Observatoire du football CIES. Avec un total de 370 millions d’euros, l’OL devance l’AS Monaco (212 millions d’euros) et le Paris Saint-Germain (151 millions d’euros). Lyon et Monaco sont à l’échelle mondiale le troisième et sixième clubs les plus performants sur ce domaine.

L’OL est une référence nationale et internationale

L’étude se concentre sur les recettes engendrées par les transferts de joueurs ayant passé au moins trois saisons, entre leurs 15 et 21 ans, dans ces académies. L’OL est une référence nationale en la matière, il doit sa place à de nombreux transferts remarquables ces dernières années tels que Alexandre Lacazette (53 M€), à Arsenal, Corentin Tolisso (41,5 M€), au Bayern Munich, ou les plus récents Castello Lukeba (30 M€), à Leipzig, Malo Gusto (30 M€) à Chelsea et Bradley Barcola (45 M€), au PSG.

L’AS Monaco devant le PSG grâce au transfert de Mbappé

L’AS Monaco, deuxième de ce classement, doit ses recettes principalement au transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain en 2017 (180 millions d’euros). Le Paris Saint-Germain, troisième, a également bénéficié de l’inflation des prix de transfert ces dernières années. Les autres clubs français présents dans ce classement sont le Stade Rennais (141 millions d’euros), l’AS Saint-Étienne (117 millions d’euros), les Girondins de Bordeaux (92 millions d’euros), Toulouse FC (87 millions d’euros), Montpellier HSC (80 millions d’euros), le Stade de Reims (60 millions d’euros), le FC Nantes (54 millions d’euros) et le RC Lens (18 millions d’euros).

Les 11 centres de formation les plus rentables du foot français

Olympique Lyonnais = 370 millions d’euros

AS Monaco = 325 millions d’euros

Paris St-Germain = 273 millions d’euros

Stade Rennais = 225 millions d’euros

AS St-Etienne = 185 millions d’euros

Girondins Bordeaux = 153 millions d’euros

Toulouse FC = 143 millions d’euros

Montpellier HSC = 124 millions d’euros

Stade de Reims = 91 millions d’euros

FC Nantes = 82 millions d’euros

RC Lens = 54 millions d’euros