Les 10 recrues les plus chères de ce mercato en Ligue 1

Gabriel Moscardo est la recrue la plus chère de l’hiver sur le mercato de la Ligue 1.

« La fin justifie les moyens ». En ce qui concerne le marché des transferts, l’expression s’applique toujours au sens propre, comme au figuré. Ce jeudi encore, la fin du mercato de l’hiver en Ligue 1 a précipité les dernières opérations de circonstances et d’envergures pour les derniers postes à pourvoir. Ce fut notamment le cas à l’OL avec l’arrivée d’Orel Mangala dans la soirée en prêt payant (11,7 M€ plus une option d’achat à 17,5 M€ et 3,5 M€ de bonus).

L’OL aura été particulièrement actif sur ce mercato

Le club lyonnais aura justement été l’un des plus actifs sur ce mois de janvier, c’est devenu nécessité après une première partie de saison sportivement plus compliquée que jamais et le spectre d’une relégation qu’objectivement personne n’a vu venir. Il reste toute une moitié d’exercice aux hommes de Pierre Sage pour renverser la tendance. Et des hommes neufs pour y parvenir.

Le PSG signe les deux recrues les plus chères de l’hiver en Ligue 1

C’est le PSG qui a signé les deux recrues les plus chères de ce mercato, deux espoirs brésiliens annoncés très tôt mais arrivés en ordre dispersé, car Gabriel Moscardo est blessé et contraint d’observer une période de convalescence. Il en a coûté 20 millions d’euros au Paris SG pour engager le milieu de terrai, autant que pour son camarade de la défense centrale, Lucas Beraldo.

Les 10 recrues les plus chères du mercato de la Ligue 1