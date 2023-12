Les 10 meilleures et pires affluences de la 1re moitié de saison de Ligue 1

Les supporters de l’OM sont les plus nombreux en Ligue 1.

C’est encore un exercice remarquable et probablement record à l’arrivée, au niveau des affluences enregistrées dans les stades de la Ligue 1. Même avec moins d’équipes donc moins de matchs par jour, les tribunes ne désemplissent pas, dans la foulée des chiffres enregistrés la saison 2022-2023 dernière. Plusieurs clubs jouent à guichets fermés, match après match et plus seulement le PSG, trop à l’étroit au Parc des Princes.

L’OM champion des affluences, le PSG rempli les stades adverses

C’est aussi le cas du RC Lens à Bollaert, du Stade Brestois à Francis-Le Blé, du RC Strasbourg à La Meineau, ou de l’Olympique de Marseille au Vélodrome. Avec cet avantage pour les Phocéens qu’ils ont l’écrin le plus grands du football français (hors résidence des Bleus au Stade de France), ce qui leur permet de justifier des meilleurs affluences du championnat. Autrement que l’OM, il y a l’OL et le Losc dans le top 10 de la première moitié de saison, à chaque fois à l’occasion de la visite du Paris Saint-Germain.

A Monaco et à Clermont les affluences les plus faibles de la saison

Inversement, c’est à Monaco et à Clermont qu’il y a le moins de monde. Les Monégasques avec ce paradoxe qu’ils comptent parmi les équipes les plus soutenus quand ils jouent à l’extérieur. « Nul n’est prophète en son pays », dit l’adage, en ce qui concerne l’ASM, c’est plutôt que ses fans sont souvent ailleurs. Quant à Clermont, les résultats compliqués des hommes de Pascal Gastien expliquent sûrement pour partie la baisse significative des affluences. Les travaux d’extension de l’écrin du CF63 en est une autre justifiant que près d’un match sur deux de Clermont à la maison se joue à moins de 10 000 spectateurs.

Les 10 meilleures affluences du début de saison de Ligue 1

Marseille – Reims = 63 787 (1)

Marseille – Clermont = 63 753 (16)

Marseille – Lille = 63 674 (11)

Marseille – Le Havre = 63 576 (8)

Marseille – Brest = 63 592 (3)

Marseille – Toulouse = 63 477 (5)

Marseille – Lyon = 54 238 (10)

Marseille – Rennes = 54 162 (14)

Lyon – Paris = 51 657 (5)

Lille – Paris = 47 993 (16)

Les 10 plus faibles affluences du début de saison de Ligue 1

Monaco – Montpellier = 4 912 (14)

Monaco – Metz = 6 200 (9)

Monaco – Lyon = 6 000 (16)

Clermont – Lille = 8 789 (15)

Clermont – Rennes = 8 832 (17)

Clermont – Metz = 9 146 (3)

Monaco – Brest = 9 450 (11)

Monaco – Lens = 9 600 (4)

Clermont – Lorient = 9 798 (12)

Clermont – Nantes = 9 775 (5)