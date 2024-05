Barça – PSG n°1, les 10 matchs de C1 qui ont généré la plus forte demande de voyage

Mobilisés pour leur équipe les suiveurs du PSG, cela se confirme par l’étude menée par Expédia, à l’occasion de cette Ligue des champions.

Le groupe Expedia, en tant que fournisseur officiel de la Ligue des Champions de l’UEFA, a dévoilé les résultats de sa campagne « Vivez la passion du ballon rond » juste avant la finale à Londres, qui oppose cette année le Real Madrid au Borussia Dortmund. Le rapport met en lumière les matchs ayant suscité le plus de déplacements de supporters et les destinations les plus prisées au cours de la saison.

+ 360% pour le choc Barça – PSG en quarts

Selon Expedia, le quart de finale entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain à Barcelone est le match ayant généré la plus forte demande de voyages, avec une augmentation de 360 % des recherches de voyages. Cette rencontre marquée par l’intensité et la rivalité entre les deux clubs, a particulièrement mobilisé les supporters du PSG, alors que le club champion de France s’était incliné à l’aller chez lui (3-2). Ce soutien massif n’a pas été nul, puisque Paris a inversé la tendance au retour en s’imposant 4-1.

Trois matchs du Paris SG sont dans le top 10

Plus largement, les fans du Paris Saint-Germain se distinguent par leur dévouement, le club parisien apparaissant à trois reprises dans le top 10 des rencontres ayant suscité le plus de voyages. Outre le match contre le FC Barcelone, les déplacements à Dortmund pour la phase de groupes (+260 %) et à Saint-Sébastien pour les huitièmes de finale contre la Real Sociedad (+200 %) ont également attiré une forte demande.

Dortmund la destination favorite des suiveurs de la C1

Dortmund s’est révélé être la destination de football la plus populaire de la saison, avec trois matchs figurant dans le top 10. Le fameux « Mur jaune » du Signal Iduna Park a attiré les foules, en particulier lors des rencontres contre le Paris Saint-Germain (+260 %), le PSV Eindhoven (+210 %) et l’AC Milan (+185 %). En moyenne, les matchs de Ligue des Champions disputés à Dortmund ont entraîné une augmentation de 145 % des recherches de voyages vers la ville.

Parmi les autres matchs ayant suscité un fort engouement, on trouve notamment le duel entre le FC Copenhague et Manchester United (+230 %), ainsi que le match entre le FC Barcelone et Naples (+225 %). Ces rencontres, disputées lors de la phase de groupes et des huitièmes de finale, ont également attiré de nombreux supporters désireux de vivre des moments mémorables.

Les 10 matchs de Ligue des champions qui ont généré la plus forte demande de voyage

FC Barcelone – Paris Saint-Germain à Barcelone (Quart de finale) – +360%

Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain à Dortmund (Phase de groupes) – +260%

FC Copenhague – Manchester United à Copenhague (Phase de groupes) – +230%

FC Barcelone – Naples à Barcelone (Huitième de finale) – +225%

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven à Dortmund (Huitième de finale) – +210%

Feyenoord – Celtic à Rotterdam (Phase de groupes) – +205%

Real Sociedad – Paris Saint-Germain à Saint-Sébastien (Huitième de finale) – +200%

Borussia Dortmund – AC Milan à Dortmund (Phase de groupes) – +185%

BSC Young Boys – Manchester City à Berne (Phase de groupes) – +160%

FC Copenhague – Bayern Munich à Copenhague (Phase de groupes) – +130%