Léon Marchand. Au cumul, combien a-t-il gagné aux Mondiaux 2025 de natation ?

Des Mondiaux 2025 de natation qui rapportent à Léon Marchand.

Trois médailles, dont deux en or, et un record du monde sur son épreuve de prédilection le 200 mètres 4 nages, Léon Marchand va quitter Singapour avec la fierté du devoir accompli, à la hauteur de son statut de star mondiale de la natation qu’il a acquis il y a un an aux JO de Paris. Ces performances dans le bassin valent évidemment au Toulousain de gagner des primes à la performance largement méritées.

Des Mondiaux 2025 à 90 000 dollars pour Léon Marchand

Selon nos calculs à Sportune, Léon Marchand a gagné sur ces Mondiaux 2025 la rondelette somme de presque 90 000 dollars, environ 77 500 euros. Dans le détail des primes prévues par l’organisation, chaque victoire en 200m 4 nages et 400m 4 nages vaut 20 000 dollars. Son record du monde, l’un des rares battus dans cette édition, rapporte 30 000 dollars de plus.

Un dernier relai en argent pour finir la compétition

Enfin, il y a les relais. Sur le 4x200m nage libre, il s’est classé sixième avec ses partenaires. La prime est de 30 000 dollars à partager entre les cinq nageurs concernés par l’épreuve. Soit 6 000 dollars par tête. Dernier effort ce dimanche sur le 4x100m 4 nages que Léon Marchand a disputé à peine une demi heure après sa finale du 400m 4 nages. Grand bien lui en a pris puisque la France a décroché une médaille d’argent qui rapporte 80 000 dollars. Ils étaient six à disputer ce dernier relais. Chacun devrait donc recevoir l’équivalent de 13 300 dollars.