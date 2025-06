L’énorme salaire que propose Fenerbahçe à Leroy Sané

La Turquie en pince pour Leroy Sané.

Où jouera Leroy Sané la saison prochaine ? L’ailier international allemand du Bayern Munich, âgé de 29 ans, cristallise les convoitises de plusieurs clubs européens et turcs, car il est en bout de contrat dans quelques jours, au terme de ce mois de juin. Les propositions financières qui lui sont adressées témoignent de l’attractivité que conserve le joueur malgré une saison en demi-teinte.

Selon les informations rapportées par Bild, deux géants du championnat turc se livrent une bataille acharnée pour s’attacher les services de l’ancien joueur de Manchester City. Galatasaray aurait formulé une offre de 10 millions d’euros nets par an, tandis que son rival stambouliote Fenerbahçe monterait encore plus haut avec une proposition oscillant entre 14 et 15 millions d’euros nets annuels.

Ces montants placent les clubs turcs en position de force dans ce dossier, profitant de leur capacité financière retrouvée et de leur attractivité croissante auprès des stars européennes. Pour Sané, cela représenterait une revalorisation salariale significative par rapport à sa situation actuelle en Bundesliga.

Le Bayern Munich souhaiterait le prolonger. L’OM n’est pas dans le coup

Face à cette offensive turque, le Bayern Munich ne reste pas inactif. Le club bavarois aurait proposé un contrat de trois ans à son ailier, incluant un salaire de 10 millions d’euros bruts par an assorti de primes pouvant atteindre 5 millions d’euros supplémentaires.

Paradoxalement, les clubs de Premier League peinent à convaincre l’international allemand. Tottenham et Newcastle, pourtant intéressés, ne sembleraient pas représenter des destinations prioritaires pour Sané. Quant à, Arsenal, le club que privilégierait le joueur selon certaines sources, l’équipe londonienne pas encore formulé d’offre financière à la hauteur de ses attentes salariales.

En France, des rumeurs évoquent un intérêt de l’Olympique de Marseille pour le joueur, sans véritable consistance à ce sujet.