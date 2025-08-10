L’énorme salaire d’Enzo Millot avec Al-Ahli

Enzo Millot a signé un juteux contrat avec Al-Ahli.

Al-Ahli a officialisé samedi soir le transfert d’Enzo Millot depuis le Vfb Stuttgart. L’attaquant français de 23 ans s’engage avec le club de Djeddah jusqu’en 2028 avec un contrat de 10 millions d’euros nets annuels selon Sky Sports.

Le Vfb Stuttgart perçoit une indemnité de transfert de 28 millions d’euros, soit 10 millions de plus que si Millot avait rejoint une ligue européenne majeure. La clause libératoire du joueur ne s’appliquait pas pour un transfert en Arabie saoudite. L’entraîneur d’Al-Ahli, Matthias Jaissle, a milité pour ce recrutement. Le technicien souabe déclare avoir « suivi Enzo depuis longtemps » et salue ses qualités techniques et son « excellente intelligence tactique ».

Al-Ahli s’amuse du soudain retournement de situation

Le transfert constitue un retournement de situation après les négociations avec l’Atlético Madrid et Galatasaray. Les Espagnols souhaitaient étaler le paiement de l’indemnité en plusieurs versements, ce que Stuttgart a refusé selon Marca. Al-Ahli, cinquième du championnat saoudien la saison passée, a trouvé un accord rapide avec le club allemand cette semaine.

Le club a présenté son nouveau joueur dans une vidéo montrant l’annulation d’un vol vers Madrid au profit de Djeddah. Millot évoluait au Vfb Stuttgart depuis plusieurs saisons et figurait parmi les éléments techniques majeurs de l’équipe dirigée par Sebastian Hoeness.