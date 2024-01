Le total look à 20 000 euros de Jules Koundé

Jules Koundé a une réputation à y tenir et le défenseur du Barça s’y emploie.

Il a désormais un statut à faire valoir et Jules Koundé s’y tient au jour le jour. Le défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France a été désigné comme étant la personnalité la mieux habillée de l’année 2023, par le magazine britannique Outlander. Une distinction qui aura très sûrement ravie l’intéressé car Jules Koundé soigne son style et néhiste pas à mélanger les marques et créateurs.

Jules Koundé mélange les styles et fait honneur à sa distinction

Pour finir l’année en beauté, il a partagé sur ses réseaux sociaux une image de lui dans un ensemble à la valeur proche de 20 000 euros. Il mixe sur le haut, un gilet signé d’une collaboration entre le styliste japonais Junya Watanabe et le spécialiste berlinois des accessoires Innerraum. Il vaut 1 370 euros. Le footballeur de 25 ans le porte avec une ceinture à poches multiples Comme Des Garçons à 226 euros.

Le sac Louis Vuitton pour pièce la plus chère et colorée de l’ensemble

Son pantalon est en cuir noir de Chrome Heart, à 7 980 euros. Le hoodie et les chaussures noires portés ne sont pas identifiables à l’inverse du sac, d’une marque iconique du luxe que la maison française de maroquinerie, Louis Vuitton. Son modèle Louis Vuitton Speedy 40 Bandoulière se négocie à plus ou moins 11 000 euros. Il habille d’un peu de couleur le total look sombre du plus stylé des footballeurs professionnels.