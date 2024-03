Le Stade de Reims réduit ses pertes mais reste déficitaire. TV, sponsors, billetterie, détails de la saison 2023

Pertes qui se réduisent et revenus qui augmentent, le Stade d Reims poursuit sa route vers l’excellence du football français

Le Stade de Reims a réduit ses pertes d’une saison à l’autre, mais il demeure déficitaire au bilan de l’exercice 2023, d’après les comptes sociaux du club que Sportune a consulté. De 1,128 millions d’euros net de déficit en 2022, le résultat passe à – 140 111 euros, au bilan du 30 juin 2023.Cela est notamment dû à la progression du chiffre d’affaires de l’exploitation, de près de 16 millions d’euros d’une année sur l’autre.

Le produit de l’exploitation progresse à 58 M€

Il est de 58 millions d’euros sur la saison 2022-2023 dernière et tiré principalement des droits de l’audiovisuel à 31,6% et 18,34 millions d’euros. Les subventions (38,9% et 16,79 M€) suivent, puis les autres produits (9 M€ et 15,6% du produit total de l’exploitation), le sponsoring et hospitalités, (6 M€ et 10,4%), la billetterie (4,9 M€, 8,5%), le transfert de charges et reprise de provisions d’exploitation (2,15 M€, 3,8%) et le merchandising (708 429€, 1,2%).

Le Stade de Reims ambitionne le top 5 du football français

Côté dépenses, la masse salariale (29,716 M€) et les charges sociales (10,06 M€) cumulés pèsent pour près de la moitié des charges de l’exploitation. Lesquelles s’élèvent au total de 83,82 millions d’euros. Dans son rapport financier, le Stade de Reims dit viser le top 5 français à court terme, notamment « en poursuivant son développement, tout particulièrement dans les services marchands », et la poursuite de l’amélioration de ses infrastructures sportives.