Le PSG étend son partenariat avec Talon Esports

La collaboration du PSG et de Talon Esports s’élargit.

Le PSG élargit son emprise sur le monde de l’esport par une extension de son partenariat avec l’organisation basée en Asie du Sud-Est, Talon Esports. Cette alliance voit Talon rebaptiser son équipe existante de Rainbow Six en PSG Talon, reflétant ainsi le partenariat déjà existant depuis plusieurs années dans la ligue de League of Legends.

Le PSG et Talon Esports s’élargissent à Rainbow Six

L’annonce survient après la prolongation du partenariat sous-jacent entre PSG et Talon Esports en mai 2023, et marque l’extension de cette collaboration dans le domaine de Rainbow Six. Cette décision intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour l’esport Rainbow Six suite à un Six Invitational 2024 record.

PSG Esports gère certaines équipes sous sa propre bannière, mais possède également plusieurs équipes en coentreprise, notamment son équipe de League of Legends PSG Talon qui participe au Pacific Championship Series (PCS) depuis 2020. De plus, en octobre, PSG a annoncé un partenariat avec l’organisation d’esport qatarie Quest Esports, renommant ainsi son équipe DOTA 2 en PSG Quest. Cela fait suite à un partenariat similaire avec l’organisation chinoise LGD Gaming, dont le contrat a expiré le mois précédent.

Une nouvelle collaboration qui débute ce jeudi 14 mars

Cette nouvelle collaboration entrera en vigueur le 14 mars, lorsque l’équipe débutera sa campagne dans la South Korea League de Rainbow Six en 2024. Alors que de nombreux clubs de football ont récemment investi dans l’esport, PSG reste l’un des plus engagés dans ce domaine. Avant son partenariat avec Talon en 2019, l’équipe avait déjà formé sa propre équipe de League of Legends en 2017 et possède actuellement des équipes dans Arena of Valor et EA Sports FC.