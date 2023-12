Le onze costaud des chômeurs sur ce mercato

David de Gea, un taulier pour le onze des joueurs sans contrat cet hiver.

Alors que s’ouvre prochainement le mercato de l’hiver, eux n’ont pas à patienter jusqu’à la bascule vers 2024 pour être embauché. Libre de contrat, ils sont à la disposition du premier club qui les voudra. A la condition évidente de s’entendre, notamment sur l’aspect financier. C’est probablement ce qui bloque l’embauche du gardien international David De Gea.

De Gea en tête de liste de ce collectif sans contrat

Anciennement à Manchester United et joueur le mieux payé de toute la Premier League anglaise, il est sans club depuis la reprise de la saison. Et peut-être a-t-il raté le train du Real Madrid quand il a perdu son titulaire belge Thibault Courtois pour de long mois et qu’il l’a remplacé par Kepa Arrizabalaga, en prêt de Chelsea. Autour de lui, c’est un collectif costaud sur toutes les lignes, que nous avons volontairement choisi pour coller au plus près de nôtre Ligue 1.

Libres de s’engager avant ou après le mercato de janvier

Voilà pourquoi par exemple, Mamadou Sakho est préféré à l’Allemand Shkodran Mustafi en défense centrale, ou Yann M’Vila plutôt que le plus vieillissant mais néanmoins expérimenté chilien, Arturo Vidal ; ce dernier étant par ailleurs en convalescence, aux soins d’un genou. Le mercato de l’hiver débute en France au premier jour de l’année 2024 et se poursuivra tout le mois de janvier. Mais pour ces onze là, toutes les opportunités restent ouvertes, dès à présent et même après la clôture du marché.

Le onze des chômeurs sur ce mercato