Le Bayern Munich signe un nouveau contrat à 35M€

Le Bayern Munich accueille un nouveau partenaire commercial à 5 M€/an.

Le Bayern Munich a officialisé un nouveau partenariat commercial avec la compagnie aérienne Emirates. L’accord, d’une durée de sept ans, porterait sur un montant global de 35 millions d’euros selon les informations de la presse allemande.

Emirates devient partenaire « platine » du club bavarois jusqu’à la fin de la saison 2031/32. Le journal Bild évoque une rémunération annuelle de 5 millions d’euros pour la compagnie aérienne émiratie, soit 35 millions d’euros sur la totalité du contrat. Ce partenariat inclut de la publicité périmétrique à l’Allianz Arena ainsi que des activations conjointes sur les réseaux sociaux et les canaux digitaux du club allemand.

Emirates avait initialement tenté d’obtenir le partenariat maillot principal du Bayern Munich, actuellement détenu par Deutsche Telekom. La compagnie aérienne était disposée à investir 65 millions d’euros par saison pour remplacer l’opérateur télécom allemand. Cette offre n’a finalement pas abouti, Bayern Munich privilégiant une prolongation avec Deutsche Telekom pour un montant équivalent de 65 millions d’euros annuels. L’annonce officielle de cette extension reste attendue avant le début de la Bundesliga le 22 août.

Emirates renoue avec le sponsoring du Bayern après le départ de Qatar Airways en 2023. La compagnie qatarie, qui figurait sur les manches du maillot pour 20 millions d’euros par an, avait quitté le club « d’un commun accord » face aux critiques des supporters concernant les droits de l’homme au Qatar.

Emirates devient ainsi le premier transporteur aérien à s’associer au champion d’Allemagne depuis cette rupture. La compagnie de Dubaï rejoint le deuxième niveau de partenaires du club, aux côtés de Betano, Bitpanda, EA Sports, Einhell, Paulaner, Visit Rwanda, Schwarz Digits, Viessmann et Volksbank.

Des partenariats avec de grands clubs en Europe

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie européenne d’Emirates, déjà sponsor maillot du Real Madrid, d’Arsenal, de l’AC Milan, de Benfica et de l’Olympique Lyonnais. La compagnie aérienne renforce ainsi sa présence dans le football européen de premier plan.

Michael Diederich, vice-président du Bayern, souligne l’importance de cette « sécurité de planification financière » pour atteindre les objectifs sportifs du club. Tim Clark, président d’Emirates, évoque un « partenariat emblématique » qui dépasse le simple accord commercial.

Emirates intègre le deuxième niveau du sponsoring du Bayern Munich, situé sous les partenaires principaux que sont Deutsche Telekom, Adidas, Allianz et Audi. Cette classification reflète l’écosystème commercial du club allemand, organisé en plusieurs tiers selon l’importance financière des accords.