Le Barça devant le Real, la Liga dévoile la répartition des droits TV de la saison 2023-24

La Ligue de football espagnole a dévoilé la grille de répartition des droits TV de la saison dernière. Et les vainqueurs sont…

La Liga vient de lever le voile sur la répartition des revenus télévisuels pour la saison 2023-2024, un mécanisme aussi complexe que stratégique qui démontre que le football est bien plus qu’un simple sport. Avec un montant total de 1,498 milliard d’euros répartis entre première et deuxième divisions, le classement des clubs révèle des dynamiques économiques diamétralement opposées entre les plus gros clubs et les modestes.

Le FC Barcelone et le Real Madrid se taillent la plus grosse part

Le FC Barcelone domine ce classement avec 162,49 millions d’euros, devançant le Real Madrid (159,55 millions) dans un écart de moins de trois millions. Ce classement ne se résume pas à un simple palmarès sportif. La Liga a instauré un système de répartition plurifactoriel, prenant en compte non seulement les performances sportives, mais aussi l’implantation sociale, les audiences et la qualité des retransmissions.

Une répartition transparente de l’autre côté des Pyrénées

L’Atlético Madrid complète le podium avec 117,89 millions, tandis que les clubs plus modestes comme Almería ou Las Palmas perçoivent respectivement 42,6 et 43,10 millions, bénéficiant d’un système de redistribution pensé pour maintenir un équilibre compétitif. La Ligue de football d’Espagne a l’avantage de rendre ce mécanisme transparent, ce qui diffère de la France, où le montant des droits payés par les diffuseurs sont bien inférieurs à ceux de nos voisins.

