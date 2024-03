Le 11 des joueurs les mieux payés de Ligue 1 (hors PSG)

Aubameyang est avec Ben Yedder à la pointe de l’attaque, le « capitaine » du collectif des joueurs les mieux payés de la Ligue 1. Moins les joueurs du PSG.

Autrement, il n’y aurait que des joueurs du Paris Saint-Germain pour composer le onze le mieux payé du championnat de France de Ligue 1, cette saison 2023-2024. Il faut donc les exclure pour avoir une lecture un peu plus large et même là, il n’y a de place que pour trois clubs que sont l’OM, l’OL et l’AS Monaco pour le seul Wissam Ben Yedder.

De la place pour l’OM, l’OL et l’AS Monaco

C’est selon les données du journal L’Equipe dans son enquête annuelle sur les salaires de la Ligue 1. Ce onze des joueurs les mieux payés de la Ligue 1 mixe des éléments des trois clubs les plus riches de France derrière l’inaccessible Paris Saint-Germain. Cumulé, ce collectit pèse 58 millions d’euros brut annuels estimés, indépendamment des primes individuelles et collectives de chacun.

Trois joueurs marseillais dans la moyenne

Cela vaut donc une moyenne proche de 5,3 millions d’euros qui est l’équivalente des rémunérations perçues par Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Joaquín Correa, tous membres du même club qu’est l’Olympique de Marseille.

Le 11 des joueurs les mieux payés de Ligue 1 (hors PSG)

Dans le détail :

Anthony Lopes (OL) = 4,2 M€/an

Jonathan Clauss (OM) = 3,96 M€/an

Chancel Mbemba (OM) = 3,84 M€/an

Dejan Lovren (OL) = 4,8 M€/an

Nicolás Tagliafico (OL) = 3,36 M€/an

Geoffrey Kondogbia (OM) = 5,4 M€/an

Jordan Veretout (OM) = 5,4 M€/an

Nemanja Matic (OL) = 6 M€/an

Joaquín Correa (OM) = 5,4 M€/an

Pierre-Emerick Aubameyang (OM) = 7,8 M€/an

Wissam Ben Yedder (ASM) = 7,8 M€/an