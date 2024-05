L’ASSE bat des records de maillots vendus en Ligue 2

Le maillot third de l’ASSE cette saison est une pièce plébiscité des fans des Verts.

La ferveur des supporters stéphanois ne faiblit pas ! Tel que le rapporte le média de France bleu et France 3, Ici, d’après les chiffres donnés par le responsable du secteur au club, Brice Mazenod, le maillot de l’ASSE est une pièce très prisée cette saison 2023-2024.

Fort engouement pour les maillots, le third en particulier

En espace physique comme en ligne elle sont d’un niveau particulièrement élevée pour le championnat de France de Ligue 2, record sur le web et proche des années 2010-2015 des années européennes au store officiel. Parmi les trois modèles du maillot Hummel, le domicile, l’extérieur et le third, le troisième semble connaître un vrai succès d’estime.

Plus de 20 000 tuniques de l’ASSE ont été vendues cette saison

Selon ce que rapporte Ici, il s’est vendu plus de 20 000 maillots de l’ASSE cette saison et certains seraient en rupture de stocks. Des chiffres qui font échos à notre sujet sur l’augmentation de 280% des maillots en Ligue 2 vendus sur dix ans, soutenue par la présence des clubs historiques que sont l’ASSE et les Girondins de Bordeaux.