Lamine Yamal n°2, les joueurs qui vendent le plus de maillots au Barça

Les maillots floqués de Lamine Yamal ont du succès chez les suiveurs du Barça.

Lamine Yamal, la jeune pépite de 16 ans issue de la Masia, ne cesse de battre des records de précocité. Ça renforce sa popularité croissante et déjà importante puisqu’il est désormais le deuxième joueur dont le maillot se vend le plus dans le contingent des joueurs du Barça, juste derrière Robert Lewandowski, selon une information rapportée sur X par le compte « memorabilia1899 ».

Seul Lewandowski devance la pépite du Barça Lamine Yamal

Alors que Gavi, Pedri et Frenkie de Jong complètent le top 5, la popularité de Yamal auprès des supporters est indéniable. Cette performance est d’autant plus impressionnante qu’elle survient lors d’une saison marquée par les blessures des autres joueurs vedettes. Xavi, l’entraîneur du Barça, n’a d’ailleurs pas tari d’éloges sur le jeune prodige, le qualifiant de joueur capable de « marquer une époque » au Camp Nou et « dans le football mondial ».

Les supporters préfèrent le maillot training à l’extérieur

Dans le même registre, le top 3 des maillots les plus vendus chez les féminines du Barça en mars est dominé par Aitana Bonmatí, Alexia Putellas et Mariona Caldentey. Une tendance surprenante a également émergé avec la préférence des supporters pour le maillot training au détriment du blanc modèle extérieur. C’est en toute logique, le blaugrana domicile qui domine les ventes devant le third en vert pâle.