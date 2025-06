OM, PSG, ASSE, RC Lens, OL, LOSC. La LFP révèle le classement final du championnat des tribunes en Ligue 1

PSG champion devant l’OM. Non, ce n’est pas le classement sportif final de Ligue 1. Mais celui du championnat des tribunes.

La Ligue de Football Professionnel a dévoilé les résultats de son championnat des tribunes, qui sert de mesure à l’engagement des supporters. Cette compétition alternative, qui évalue l’animation des stades et l’activité sur les réseaux sociaux, sacre le Paris Saint-Germain pour la deuxième saison consécutive.

Avec 515 points au compteur, le PSG confirme sa domination dans cette classification particulière. Les champions de France en titre devancent l’Olympique de Marseille (499 points), qui gagne néanmoins une place par rapport à l’exercice précédent. Le Racing Club de Lens complète ce podium des tribunes avec 461 points.

L’Olympique Lyonnais, quatrième avec 454 points, affiche une nette progression de plus de 30 unités qui le rapproche du podium. Cette amélioration contraste avec les difficultés financières rencontrées par le club rhodanien cette saison, qui ne sont pas sans conséquences aussi sur le moral des supporters. L’AS Saint-Etienne ferme le top 5 avec 412 points, confirmant l’engagement de ses supporters malgré les turbulences sportives. Les Verts font d’ailleurs sensation dans le classement spécifique de l’ambiance, où ils partagent la première place avec Lens.

L’ASSE et Lens primés pour l’ambiance

Le volet « ambiance », évalué par les diffuseurs lors de chaque rencontre, révèle une hiérarchie différente. Saint-Étienne et Lens dominent ex æquo avec 122 points, devançant le FC Nantes (118 points) et le Stade Brestois (116 points). Ces résultats soulignent l’atmosphère particulière de certains stades, indépendamment des moyens financiers des clubs.

Le critère des affluences favorise tout à la fois les clubs disposant des plus grandes enceintes et en même temps, qui les remplissent le plus. Paris, Lens et Strasbourg obtiennent le maximum de points possibles (102), suivis par Auxerre, Brest et Marseille. En Ligue 2, c’est le FC Metz qui l’emporte devant le FC Lorient et le Stade Malherbe de Caen. Ironiquement, aucun de ces trois clubs ne pourra défendre sa place, les deux premiers retrouvant l’élite quand les Normands descendent en National.