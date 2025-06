La FIFA mise sous pression à cause d’un sponsor historique

La FIFA pressé de se séparer de son sponsoring avec Coca-Cola.

Une coalition internationale d’experts en santé publique entend presser la FIFA, pour la pousser à rompe son partenariat avec Coca-Cola. L’initiative est baptisée « Kick Big Soda Out », elle monte en puissance après avoir mobilisé plus de 255 000 signataires et 93 organisations lors des Jeux olympiques de Paris 2024.

Cette fois, les militants ciblent directement la FIFA à l’approche de la Coupe du monde des clubs 2025, utilisant les plateformes numériques pour amplifier leur message. Dans un communiqué officiel, Trish Cotter de Vital Strategies, l’une des organisations moteur de cette campagne, détaille : « En donnant à Coca-Cola une plateforme dans les stades, lors des retransmissions et sur les réseaux sociaux, la FIFA fait la promotion d’un produit lié à l’augmentation des taux d’obésité, de diabète de type 2 et de maladies cardiaques.

Les défenseurs de la santé publique dénoncent ce qu’ils qualifient de « blanchiment par le sport », accusant les multinationales des boissons sucrées d’utiliser les compétitions sportives pour redorer leur image. Cette stratégie permettrait aux marques de contrebalancer les critiques sur les effets sanitaires de leurs produits.

Des retours médiatiques jugés trop « favorables »

La campagne met l’accent sur l’impact des partenariats commerciaux sur les jeunes spectateurs. Carolina Piñeros de Red PaPaz alerte sur les conséquences : « La publicité des grandes marques de soda encourage les enfants à faire des choix qui ne sont pas bons pour eux. » Cette préoccupation résonne particulièrement dans les pays en développement, où les entreprises de boissons sucrées intensifient leurs stratégies marketing alors que les maladies non transmissibles progressent rapidement.

Une étude de Vital Strategies révèle que 78% de la couverture médiatique présenteraient le parrainage de Coca-Cola sous un angle favorable, se concentrant sur la promotion de marque et les retombées économiques. Seuls 2% des articles questionneraient la pertinence de ce partenariat au regard des enjeux sanitaires.

L’opération menée invite la FIFA à répondre à l’épineuse problématique entre la préservation de ses intérêts financier liée à ses revenus commerciaux et le nécessaire engagement en matière de santé pour tous que l’organisation doit défendre.