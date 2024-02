Klopp va se retrancher à Majorque dans sa maison à 3,9M€. Visite des lieux

Jürgen Klopp prendra du temps de repos dans sa maison espagnole.

Alors que la période de Jürgen Klopp à Anfield touche à sa fin, des spéculations circulent sur la prochaine étape du charismatique manager, et il semble que Majorque soit la destination de choix. Mark Lawrenson, légende de Liverpool, a laissé entendre les plans de Klopp, révélant l’investissement du manager allemand dans une somptueuse résidence de 3,9 millions d’euros à Santa Ponsa, à Majorque.

Visite en images de la maison de Klopp à Majorque

Une maison à Majorque achetée il y a deux ans par Jürgen Klopp

Achetée il y a deux ans, la demeure majorquine de Klopp est actuellement en cours d’une transformation importante, avec des rapports suggérant une modernisation poussée et, dans certains cas, une reconstruction. Lawrenson, qui habite à proximité de la future retraite de Klopp, a vendu la mèche dans les colonnes du Daily Mail, déclarant : « Je ne suis pas sûr que je devrais vous dire ça, mais ce n’est pas un secret énorme. Il fait construire une maison à Majorque. »

C’est là eu le futur ex coach de Liverpool va se mettre au vert

L’ancien joueur de Liverpool a poursuivi en partageant une rencontre récente avec Klopp : « J’ai une maison quelque part non loin de l’endroit où il construit la sienne, et je l’ai vu le mois dernier, et je lui ai simplement demandé après le match : « comment avance la maison ?' » Lawrenson a souligné que la femme de Klopp, Ulla, supervise le projet, racontant la réponse de Klopp : « Et Ulla, sa femme, s’occupe de tout à ce sujet, et il a simplement dit : « la satanée chose n’est même pas prête, et je paye toutes les factures ! » Donc, il va probablement se retirer là-bas pendant un certain temps, je suppose. »

La nouvelle résidence de Klopp est stratégiquement située près du Mallorca Country Club, où il pratique le padel presque chaque matin lors de ses visites sur l’île. À l’approche de la fin de la saison, Klopp semble prêt pour une retraite bien méritée dans son havre méditerranéen, un lieu où il pourra se détendre et se ressourcer loin de l’effervescence du football.