Kingsley Coman et les voitures, il a quoi dans son garage ?

Quand il n’est pas au volant d’une Audi du sponsor de son club, Kingsley Coman a d’autres gros joujoux bien puissants.

Depuis qu’il porte le maillot du Bayern Munich, Kingsley Coman est, comme tous ses partenaires de club, tenu à respecter une consigne : ne rouler qu’en voiture Audi dans le cadre de ses déplacements professionnels (comme de venir aux entraînements du quotidien). L’ailier international français n’a pas toujours respecté la règle et en ce cas, le board bavarois pénalise ses joueurs, car Audi est dans l’actionnariat du club. Cette saison, Coman a donc une RS e-tron GT pour voiture de fonction fournie par le sponsor.

Contraint de rouler en Audi dans le cadre du Bayern Munich

Mais en dehors du boulot, l’attaquant de 27 ans est libre de rouler dans le modèle de son choix. Ces dernières années, souvent dans un bolide de la marque McLaren. C’est à bord d’une 720S qu’il s’est fait une frayeur, en 2018, en perdant son contrôle, en chemin sur une autoroute entre Munich et Starnberg. La voiture n’était manifestement pas la sienne, comme la suivante une autre McLaren de modèle 570 Spider, qui lui a été fournie par la société de leasing luxembourgeoise, Pro Car Lease.

Kingsley Coman en pince pour une belle anglaise

Ces derniers temps, outre l’Audi e-tron évoquée plus haut, il a été dernièrement « spoté » dans les rues de la capitale, au volant d’une Lamborghini SVJ à plus de 400 000 euros. Sinon, Kingsley Coman en pince pour une belle et prestigieuse anglaise : une Manzari First Edition, un bolide qui ainsi préparé et customisé, se vend à plus de 400 000 €. C’est le double environ de la première des blanches McLaren conduite par le joueur formé entre les murs du Paris Saint-Germain.