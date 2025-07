Kevin Vauquelin. Combien a-t-il gagné en primes sur ce Tour de France 2025 ?

Le meilleur Français au classement général du Tour de France 2025 est Kévin Vauquelin.

L’une des révélations françaises de ce Tour de France 2025 porte le nom de Kévin Vauquelin. C’est tout le paradoxe de sa situation contractuelle, il représente à 24 ans l’avenir du cyclisme français quand le futur de son équipe Arkéa-B&B Hotels est en sursis avec le retrait des deux sponsors titre (lire ici notre entretien avec le manager Emmanuel Hubert).

Kévin Vauquelin a fait la meilleure promotion et impression possible pour son employeur, il a terminé la course à la septième du classement général et premier français de cette édition fraîchement terminée. Pour son seul positionnement au général final, le natif de Bayeux dans le Calvados a 11 500 euros de primes. Mais il y a en plus tous les bonus grattés au cours des longues trois semaines que dure une Grande Boucle.

Un peu moins de 30 000 € au cumul des primes

Par exemple, sa cinquième place lors du contre-la-montre de Caen rapporte 830 euros, il a porté le maillot blanc du meilleur jeune, une rente de 300 euros par jour, plus 500 euros à chaque fois qu’il a été le meilleur jeune d’une étape. Au total, Kévin Vauquelin cumule 29 730 euros en prize money, ce qui le hisse dans le top 10 des coureurs ayant gagné le plus de primes.

Il est généralement de tradition que les coureurs partagent ces bonus entre tous les membres de l’équipe. Les Costiou, Démare, Venturini… Tous les coureurs d’Arkéa-B&B Hotels mis au service de leur leader, sans bien sûr oublier le staff, les mécanos et autres membres du corps médical. Le vélo est un sport individuel qui ne se gagne qu’en équipe.