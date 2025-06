Kevin De Bruyne. Salaire, primes, les détails de son contrat avec le Napoli

Kevin De Bruyne va poursuivre sa carrière en Italie.

L’information est désormais officielle. Kevin De Bruyne, l’un des milieux offensifs les plus talentueux de sa génération, a officiellement rejoint le SSC Napoli après plusieurs saisons couronnées de succès à Manchester City. Une arrivée qui marque un tournant majeur pour le club partenopeo et pour la Serie A dans son ensemble.

Pour s’attacher les services du Diable Rouge, le SSC Naples a mis les moyens. L’international belge de 33 ans a paraphé un contrat de deux saisons assorti d’une année supplémentaire en option, représentant un investissement colossal pour le club italien. Les détails financiers divulgués par les médias italiens confirment les efforts du champion sortant : De Bruyne percevra 5,5 millions d’euros nets par saison, auxquels s’ajoute une prime à la signature de 10 millions d’euros.

Un effort financier conséquent pour le SCC Naples

Au total, l’engagement pourrait atteindre 26 millions d’euros si l’option pour la troisième année est levée. Si Naples a réussi à convaincre un joueur de ce calibre, c’est en grande partie grâce à la présence d’Antonio Conte sur le banc. L’entraîneur italien, réputé pour sa capacité à sublimer ses joueurs, a pesé dans la balance pour séduire l’ancien Citizen. Cette association promet d’être l’une des attractions majeures de la prochaine saison de Serie A.

D’un point de vue comptable, l’arrivée de De Bruyne représente un défi considérable pour les finances du club dirigé par Aurelio De Laurentiis. Les calculs révèlent un coût total de 16,18 millions d’euros la première année et 14,18 millions la seconde. Cette charge s’explique par plusieurs facteurs : le salaire brut du joueur s’élève à environ 10,18 millions d’euros annuels, Naples ne pouvant plus bénéficier des avantages fiscaux du « Decreto Crescita » (l’équivalent de l’impatriation en France) supprimés depuis janvier 2024.

Malgré l’investissement considérable, l’arrivée de De Bruyne s’inscrit dans une logique sportive et économique ambitieuse. Le club napolitain mise sur l’expérience et le talent du Belge pour retrouver les sommets européens et rentabiliser cet investissement par les performances sur le terrain et l’attractivité commerciale générée.