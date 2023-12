Jusqu’à quand les joueurs du PSG sont-ils sous contrat ?

Presnel Kimpembé a scellé son avenir jusqu’en 2026 avec le PSG.

Après Gonçalo Ramos pour lequel le PSG a déjà levé l’option d’achat le concernant, ce qui a pour effet d’étendre le contrat de l’attaquant portugais jusqu’en 2028 et dernièrement Presnel Kimpembé, prolongé jusqu’en 2026, demeure la question la plus sensible du moment dans le collectif du Paris Saint-Germain : quid du futur de Kylian Mbappé qui sera libre au 30 juin prochain. Et pour l’heure autorisé à négocier ailleurs qu’avec son club, à compter de ce 1er janvier.

Deux Mbappé plutôt qu’un en fin de contrat en juin prochain

C’est même deux Mbappé plutôt qu’un puisque comme Kylian, son plus jeune frère Ethan est lui aussi en fin de bail au bout de cet exercice sportif. Les perdre serait un camouflet pour le Paris Saint-Germain, après le rapport de force noué dans l’été, pour contraindre le joueur, sinon à prolonger à tout le moins à renoncer aux primes de fidélité auxquelles il pouvait aspirer. Dans ce contexte, les autres joueurs sous contrat jusqu’en 2024 paraissent d’une importance moindre.

Le PSG doit s’assurer de l’avenir avec Zaïre-Emery

Probablement le sont-ils puisqu’à part Sergio Rico, en signe de soutien du club pour le portier gravement accidenté au mois de mai dernier, les autres ne devraient pas être prolongés. Et de fait conservés. A court terme également demeure l’avenir de la pépite qui monte, le milieu Warren Zaïre-Emery. Lui est un enfant du PSG que sa direction ne veut pas laisser filer. Le souvenir d’Adrien Rabiot est trop vivace et pénible pour ne pas le renouveler. D’autant que le potentiel de Zaïre-Emery est énorme. Une prolongation est à l’étude, elle devrait si tout va bien, s’officialiser prochainement.

Dix joueurs ont un contrat long jusqu’en 2028

Pour enfin les éléments les plus sereins pour quelques mois sinon années, ils sont pas moins de dix à être sous contrat jusqu’en 2028 soit, avant de basculer dans la nouvelle année civile 2024, la durée maximale de cinq ans autorisée pour les contrats des pros du football en France.

Ils sont sous contrat jusqu’à la fin de la saison

Keylor Navas

Alexandre Letellier

Sergio Rico

Layvin Kurzawa

Kylian Mbappé

Ethan Mbappé

Ils sont sous contrat jusqu’en 2025

Danilo Pereira

Warren Zaïre-Emery

Presnel Kimpembe

Marco Asensio

Gianluigi Donnarumma

Achraf Hakimi

Ils sont sous contrat jusqu’en 2026

Arnau Tenas

Nuno Mendes

Ils sont sous contrat jusqu’en 2027

Nordi Mukiele

Fabián Ruiz

Carlos Soler

Vitinha

Hugo Ekitiké

Ils sont sous contrat jusqu’en 2028

Marquinhos

Milan Skriniar

Lucas Hernández

Ousmane Dembélé

Manuel Ugarte

Randal Kolo Muani

Kang-in Lee

Cher Ndour

Bradley Barcola

Gonçalo Ramos