Jorge Mendes recrute une victime du PSG

Denzel Dumfries rejoint l’écurie Polaris.

Un peu plus d’une semaine après la lourde défaite concédée par son équipe de l’Inter Milan au Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions 2025 (0-5), Denzel Dumfries a la gueule de bois.

« Honnêtement, ce n’est pas facile. Parfois, on se réveille en sursaut et on se demande : « Qu’est-ce qui s’est passé ? ». Alors oui, c’est encore difficile à accepter. Ai-je réussi à le faire ? Non, absolument pas. Je dois l’admettre honnêtement. La tournure des événements a été évidemment désagréable pour nous. Ils étaient supérieurs sur tous les plans, c’est une victoire méritée du PSG », a déclaré le piston droit néerlandais, selon des propos rapportés par le journaliste Daniele Mari.

Denzel Dumfries croisera plusieurs joueurs du PSG

Pour oublier et tourner la page, Dumfries s’est associé à l’agent de joueur le plus influent du football, en la personne de Jorge Mendes. C’est ce qu’annonce Polaris, la division d’image et de représentation que dirige l’homme d’affaire portugais, sur les réseaux sociaux.

Dans l’énorme effectif des joueurs associés à Polaris, Denzel Dumfries croisera sûrement bon nombre de ses bourreaux parisiens, car le PSG est un club préférentiel pour Jorge Mendes et ses équipes. Polaris compte dans ses rangs Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Vitinha, Gonçalo Ramos et João Neves.