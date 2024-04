Paris 2024 en mode VIP, On Location promet « l’expérience d’une vie »

Pour séduire les visiteurs VIP des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris, On Location a recruté 46 chefs de la gastronomie française.

C’est dans un immeuble en rénovation au coeur du 9e arrondissement qu’On Location a totalement privatisé pour convier la presse ce mardi, et tous les partenaires affinitaires avec le projet les jours suivants pour dévoiler les contours de son programme d’hospitalité pensé pour accompagner les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris.

Un programme ambitieux imaginé par On Location

Il est particulièrement ambitieux pour couvrir tout à la fois, les cérémonies d’ouverture et de clôture, les hospitalités dans la ville et celles prévues sur les 43 sites des compétitions. Pour y répondre, On Location, la société chargée par le Cojo d’assurer les prestations, appuie son expertise sur le meilleur du savoir-faire français de la gastornomie française : 46 chefs interviendront, pour assurer ce que les organisateurs promettent comme « l’expérience d’une vie ».

« Le plus grand programme d’hospitalités du sport »

« Le plus grand programme d’hospitalités, tout événements sportifs confondus dans l’histoire », annonce Fabrice Favetto Bon, le directeur général d’On Location. Se gardant de communiquer sur les chiffres, ce dernier confesse seulement que son groupe a vendu des programmes dans 120 pays différents, dont une majorité pour la France. Il n’en dira pas plus sur les volumes des transactions et rien non plus de la part de ses proches collaborateurs sur le détail des offres, où les tarifications hormis qu’une place premium à la cérémonie d’ouverture se négocie entre 2 000 et 10 000 euros.

Trois zones d’activations au coeur de la capitale

On Location préfère mettre en avant son dispositif imaginé pour l’occasion, il est vrai particulièrement séduisant sur le papier et la mise en pratique dans le showroom parisien privatisé. Dans la capitale de France seront déployés trois zones types d’activations, de trois gammes de prestations et de prix hiérarchiques. Avec la même base d’animations : des espaces de restauration, des concerts et des personnalités du monde sportif, dont des athlètes olympiques… Et chacune est doublée d’un billet pour l’une des compétitions du moment. La première est appelée Clubhouse 24, elle siègera au Palais de Tokyo, la suivante porte le nom de Salon 24 et sera accessible à La Maison de l’Amérique Latine. La dernière, Gustave 24, est la plus sélective, perchée à 57 mètres de hauteur nichée au premier étage de la Tour Eiffel.

On Location sera partout, y compris sur les épreuves excentrées comme dans les stades de la compétition de football, ou à Marseille pour les épreuves de la voile. Partout, sauf à Tahiti pour le surf qui ne bénéficiera d’aucune des ces prestations VIP.