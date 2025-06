HDR, Ref Cam, GoPro... Comment DAZN innove sur la Coupe du monde des clubs

DAZN a dévoilé ce mardi matin, l’étendue de son dispositif de couverture de la Coupe du monde des clubs 2025.

« DAZN met les moyens à la hauteur de l’événement ». Brice Daumin, directeur général en France et Suisse de DAZN en fait la promesse, le groupe britannique unique diffuseur des 63 matchs de la Coupe du monde 2025 de la FIFA sera à la pointe de l’innovation technique du 14 juin au 13 juillet, tout le temps que dure la compétition.

Mamadou Sakho et Claude Makélé recrutés pour évoquer le PSG

Ce mardi avec ses équipes, il a dévoilé le dispositif pensé pour offrir « une immersion unique » aux suiveurs du tournoi, proposé gratuitement au téléspectateurs. Parmi les nouveautés évoquées, il y a celles qui ne concernent que le public français, à commencer par l’arrivée de deux anciens internationaux du PSG, Mamadou Sakho et Claude Makélélé dans l’équipe des chroniqueurs réguliers, puisque le club champion d’Europe est le seul en lice, en Ligue 1.

Mais au-delà des analyses et commentaires des spécialistes c’est sur la forme de l’expérience visuelle et auditive, que DAZN entend se différencier. Déjà parce qu’il y aura des équipes du groupe dédiée à chaque club engagé. Et qu’ils auront accès à des endroits souvent exclus, comme les vestiaires après les matchs ou les causeries d’avant match. Evidemment que pour respecter la confidentialité des propos, rien ne sera diffusé en direct. Au plus près du PSG est détaché le journaliste Georges Quirino, qui a déjà pris son envol vers les Etats-Unis où se dispute le tournoi.

« Nous aurons un accès privilégié à l’ensemble des 32 équipes », promet le patron du contenu de DAZN, Stefano Bernabino, comme un pied de nez aux difficultés éprouvées par les équipes de la plateforme à forcer les verrous des clubs de la Ligue 1, cette saison. « Le fait de travailler directement avec la FIFA, seul et unique ayant droit, nous permet de déployer notre couverture idéale ».

Premier événement international produit et diffusé en HDR

Côté technique est annoncée une production et diffusion en HDR (High Dynamic Range), soit une résolution augmentée de la HD. C’est selon les dirigeants de DAZN le premier événement planétaire à en bénéficier. Niveau production, « nous sommes sur des standards ultra premium ». Chaque match comptera un minimum de 23 caméras, qui seront 28 à partir des phases éliminatoires et 30 pour la finale articulées autour des formes les plus modernes (superloupe, drones, flycam…)

Autre première à l’internationale, la présence d’une Ref Cam sur les arbitres. Là encore, l’utilisation ne sera pas en direct, mais elle servira à alimenter les contenus d’après-matchs. Certains joueurs seront aussi équipés en GoPro dans toute leur préparation d’avant-match. Enfin les coachs et staffs qui le souhaiteront porteront un micro avec eux.

« Il y a une dimension d’innovation et d’immersion absolument inédites et nouvelles qui sont en ligne avec nos valeurs », résume Stefano Bernabino, alors que DAZN va jouer une partition mondiale sur tous ses territoires de présence et par-delà, en direction de ceux que la marque n’occupe pas encore.