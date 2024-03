Haaland s’offre une Mercedes AMG One à 3 M€

Erling Haaland a passé commande d’une exceptionnelle Mercedes AMG One.

Erling Haaland, 23 ans, pourrait bientôt ajouter une Mercedes AMG One d’une valeur de 3 millions d’euros à sa collection de véhicules de luxe. Actuellement en période moins prolifique devant les buts, avec seulement trois buts lors de ses neuf derniers matchs avec Manchester City, Haaland semble prêt à accélérer sur la voie rapide de la vie avec cette nouvelle acquisition.

Une « Formule 1 » dans le garage de Erling Haaland

La Mercedes AMG One, évaluée à 3 millions d’euros, est un bolide de qualité Formule 1 avec cinq moteurs F1 et une vitesse maximale ahurissante de 352 km/h. Il est rapporté que Haaland a décidé de commander ce modèle exclusif, avec la firme allemande prévoyant de construire seulement 275 de ces supercars.

L’information sur la nouvelle acquisition de Haaland provient du journal norvégien Dagens Naeringsliv, qui révèle que le joueur a collaboré avec son ami d’enfance, Ole Ertvaag, pour l’achat de cette bête allemande. Ertvaag, financier et fondateur de la société d’investissement HiTecVision, est également un collectionneur de voitures de renom. Le coût estimé de cette « voiture monstre » est d’environ 3 millions d’euros.

L’attaquant de Manchester City aime les belles et puissantes cylindrées

Haaland, connu pour sa passion pour les voitures de luxe, possède déjà une Mercedes AMG GLE Coupe, une Rolls Royce Cullinan SUV, une Audi RS6 Avant, ainsi qu’un Range Rover Sport. Cette nouvelle acquisition viendrait s’ajouter à sa collection déjà impressionnante de véhicules haut de gamme. Alors que le jeune attaquant norvégien continue de marquer des buts sur le terrain, son goût pour les voitures de luxe et sa nouvelle Mercedes AMG One démontrent clairement son succès et son style de vie flamboyant en dehors du football.