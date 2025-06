Georgina Rodriguez. Une fortune colossale reçue pour sa série Netflix sur sa vie avec Ronaldo

La vie romancé de Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo sur Netflix, c’est désormais fini.

Georgina Rodriguez tire un trait sur son aventure télévisuelle. La compagne du footballeur portugais Cristiano Ronaldo a confirmé que sa série documentaire « I Am Georgina » ne reviendra pas pour une quatrième saison sur Netflix. Les trois premières ont rapporté à l’intéressée un somme colossale que le média The Sun estime à 26 millions d’euros (soit plus de 8,5 M€ par saison).

Lancée avec l’ambition de lever le voile sur la vie privée du couple le plus médiatisé du football mondial, « I Am Georgina » a dépassé toutes les attentes d’audience. La série s’est hissée dans le top 10 des programmes les plus visionnés dans 46 pays, démontrant l’appétit du public pour les coulisses de cette existence dorée. Rodriguez occupait également le poste de productrice exécutive de la série, lui conférant un contrôle créatif sur le contenu et expliquant en partie la générosité de sa rémunération. Cette double casquette lui a permis de façonner l’image qu’elle souhaitait projeter tout en optimisant ses revenus.

La peur de la saison de trop pour Georgina Rodriguez

Dans une interview accordée à Vogue Arabia, Georgina Rodriguez a justifié sa décision d’arrêter la série en évoquant l’ampleur du projet. Elle qualifie cette expérience de « plus importante » de sa carrière professionnelle, soulignant l’investissement personnel et l’effort considérable que représentait cette production. « Cela m’a donné l’opportunité de montrer qui je suis vraiment au monde », a-t-elle déclaré, mettant l’accent sur la dimension authentique qu’elle souhaitait donner à son portrait médiatique.

Le parcours de Georgina Rodriguez illustre une ascension sociale spectaculaire. Ancienne vendeuse dans une boutique de Madrid, elle a rencontré Cristiano Ronaldo en 2016 alors qu’elle travaillait encore dans la capitale espagnole. Cette rencontre a transformé sa vie, la propulsant sous les projecteurs médiatiques internationaux. Le couple partage aujourd’hui deux enfants, Georgina Rodriguez étant également belle-mère des trois autres enfants du joueur d’Al-Nassr. La famille vit désormais en Arabie Saoudite, où évolue le quintuple Ballon d’Or, offrant un cadre exotique qui a largement alimenté le contenu de la série Netflix.

L’arrêt de « I Am Georgina » s’inscrit dans une démarche réfléchie de la part de Rodriguez, qui préfère conclure sur un succès plutôt que de risquer un essoufflement créatif ou commercial.