Futur classement final de la Premier League 2025-2026 selon les bookmakers

Une nouvelle saison va s’ouvrir en Premier League anglaise.

À quelques jours de l’ouverture officielle de la nouvelle saison 2025-2026 ce 1er juillet, les bookmakers rendent déjà leur verdict sur le championnat de Premier League. Si Liverpool FC part logiquement favori pour défendre son titre, la bataille s’annonce plus ouverte que jamais au sommet de la hiérarchie anglaise.

Champion en titre, Liverpool conserve la confiance des opérateurs avec une cote de 2,88, mais l’écart avec ses poursuivants s’est considérablement réduit. Manchester City (3,25) et Arsenal (3,50) restent dans le sillage direct des Reds, confirmant l’existence d’un « Big Three » qui semble dominer les pronostics pour la course au titre.

Cette hiérarchie reflète la stabilité des forces en présence, mais aussi l’intensité de la rivalité qui s’est installée entre ces trois formations au cours des dernières saisons. L’écart minime entre les cotes suggère que les bookmakers anticipent une lutte acharnée jusqu’au bout.

Les Spurs glissent dans la hiérarchie

Avec une cote de 13,00, Newcastle United consolide sa position de meilleur outsider pour une qualification en Ligue des champions. Les Magpies, portés par leurs investissements récents et leur progression constante, creusent un écart significatif avec le peloton de poursuivants.

Derrière, le fossé se creuse brutalement : Chelsea (23,00), Manchester United (34,00) et Aston Villa (34,00) apparaissent relégués au rang de seconds couteaux dans la course aux places européennes. Cette hiérarchie illustre les difficultés persistantes de certains clubs historiques à retrouver leur lustre d’antan.

L’une des surprises de ces pronostics concerne Tottenham, relégué à la huitième place avec une cote de 67,00. Cette position traduit les doutes persistants sur la capacité des Spurs à stabiliser leur projet sportif. Cette saison 2024-2025 ils sont soufflé le chaud en gagnant la Ligue Europa, avec le froid, à deux doigts de passer à la trappe de la relégation en championnat.

En queue de classement, les bookmakers identifient déjà les candidats à la relégation. Sunderland AFC (2001,00), promu en Premier League, part avec le statut de grand favori pour redescendre immédiatement. Burnley (1801,00) et Wolverhampton (1001,00) complètent ce trio de relégables probables.

Ces pronostics, établis avant même l’ouverture du mercato, restent évidemment à prendre avec précaution. Les transferts estivaux pourraient considérablement redistribuer les cartes et modifier ces premières tendances. Néanmoins, ils offrent un aperçu des rapports de force anticipés pour ce qui s’annonce comme une saison particulièrement disputée.

Ce que sera le classement final de la Premier League 2025-2026 selon les bookmakers

1. Liverpool = 2,88

2. Man City = 3,25

3. Arsenal = 3,50

4. Newcastle = 13,00

5. Chelsea = 23,00

6. Man Utd = 34,00

7. Aston Villa = 34,00

8. Tottenham = 67,00

9. Nottm Forest = 151,00

10. Brighton = 201,00

11. Bournemouth = 301,00

12. Fulham = 501,00

13. West Ham = 501,00

14. Crystal Palace = 501,00

15. Everton = 501,00

16. Brentford = 501,00

17. Leeds = 801,00

18. Wolverhampton = 1001,00

19. Burnley = 1801,00

20. Sunderland = 2001,00