Fury – Ngannou: Combien va leur rapporter le combat ?

Tyson Fury remonte sur le ring pour affronter le champion MMA, Francis Ngannou.

Queensberry Promotions a programmé un événement majeur en sports de combat avec le match d’exhibition entre le boxeur professionnel et champion du monde, Tyson Fury, et l’ancien combattant MMA devenu boxeur professionnel, Francis Ngannou. Avant de revenir dans le monde du MMA, après avoir signé un nouveau contrat avec la PFL, le Camerounais se lance à l’assaut d’un défi tout autre. Les paiements de la bourse pour Tyson Fury et Francis Ngannou dans leur combat très attendu en paiement à la séance ont été annoncés.

Un combat plus rémunérateur pour Tyson Fury que Francis Ngannou

A Tyson Fury reviendront selon Sportspayouts, 15 millions de dollars garantis avec une part de 70 % des ventes en paiement à la séance, pour un total potentiel de 45 millions de dollars si les ventes en paiement à la séance dépassent 1 million le jour du combat. Et pour son adversaire, Francis Ngannou, 5 millions de dollars garantis avec une part de 30 % des ventes en paiement à la séance, pour un total potentiel de 10 millions de dollars si les ventes en paiement à la séance dépassent 1 million le jour du combat.

Un combat record sur les ventes de pay-per-view ?

Les promoteurs de Fury et de Ngannou sont convaincus que ce combat a le potentiel de battre des records de ventes en paiement à la séance. Tyson Fury, connu pour sa domination sur les meilleurs adversaires de sa catégorie, dont Derek Chisora, Dillian Whyte et Deontay Wilder, gagnera un montant garanti de 15 millions de dollars pour le combat. Des rumeurs circulent selon lesquelles Fury pourrait potentiellement gagner plus de 50 millions de dollars pour ce combat.

Bien qu’un combat contre Oleksandr Usyk ne soit pas encore confirmé, des rapports suggèrent que Fury pourrait affronter Usyk à l’avenir pour un combat de championnat. Quant à Francis Ngannou, l’ancien combattant MMA de 37 ans devenu boxeur professionnel espère remporter la victoire dans son combat contre Fury. Avant ce combat de boxe, Ngannou a dominé les meilleurs adversaires de la division poids lourds de l’UFC, dont Ciryl Gane et Stipe Miocic. Il cherche également à affronter Jon Jones avant la fin de son contrat avec l’UFC, et il gagnera un montant garanti de 5 millions de dollars pour le combat.

jusqu’à 50 M$ potentiels dans la poche de Tyson Fury

L’impact des achats en paiement à la séance sur les revenus des boxeurs sera plus clair après le combat, car les paiements officiels dépendront des estimations des ventes en paiement à la séance et des recettes de l’événement. Si les ventes en paiement à la séance du combat dépassent 1 million ce samedi au jour du combat, Tyson Fury pourrait gagner un maximum de 50 millions de dollars, en plus de ses autres gains en carrière, tandis que Francis Ngannou pourrait potentiellement gagner 12 millions de dollars en fonction des ventes en paiement à la séance.

L’affrontement est programmé ce samedi à Royad en Arabie saoudite, dans le cadre d’une soirée boxe à partir de 19h (heure française) et jusqu’à plus de 23h, à l’horaire estimé du début de l’explication.