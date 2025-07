FC Nantes. Quel était le salaire de Chidozie Awaziem au Colorado Rapids ?

Retour en terrain connu pour Chidozie Awaziem. – @FCNantes

Huit ans après son premier passage en Loire-Atlantique, Chidozie Awaziem retrouve le FC Nantes pour un engagement longue durée. Le défenseur nigérian de 28 ans a paraphé un contrat de trois saisons, jusqu’en 2028, marquant son retour définitif chez les Canaris. Depuis son départ de Nantes en 2018, Awaziem a enrichi son expérience à travers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Après un retour à Porto, il a évolué en Croatie, en Turquie, en Espagne avec Leganès, avant de rejoindre la Major League Soccer américaine. Au Colorado Rapids, le défenseur central percevait un salaire de base de 1,08 million d’euros, avec une rémunération garantie totale de 1,19 million d’euros, selon les données officielles de la MLS. Ses nouveaux émoluments avec le FC Nantes ne sont pas connus.

« C’est incroyable ! Je suis ravi d’être de retour ici. C’est un vrai bonheur ! », s’enthousiasme Awaziem dans un entretien donné à son nouveau club. Le joueur n’a pas caché son attachement particulier au club nantais : « Pour moi, Nantes, c’est comme ma maison. Les gens sont adorables, le club est formidable. »

« Ramener le FC Nantes vers les sommets »

Awaziem affiche des objectifs ambitieux pour ce nouveau chapitre nantais. « Mon principal objectif est d’aider l’équipe à atteindre ses ambitions chaque saison. Je veux également contribuer à remporter des trophées, rivaliser au plus haut niveau face aux meilleures équipes et ramener le FC Nantes vers les sommets. »

Avec ce contrat jusqu’en 2028, Awaziem s’inscrit dans la durée à Nantes. « Je reviens pour prouver à nouveau ma valeur et aider l’équipe à atteindre le meilleur niveau possible. Je m’engage à donner 100% à chaque occasion qui me sera offerte », promet-il aux supporters de La Beaujoire. Ce retour marque une nouvelle étape dans la carrière du joueur, qui retrouve un environnement familier après un parcours international enrichissant.