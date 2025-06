FC Nantes. Les Canaris dévoilent le nouveau maillot domicile 2025-2026

Les maillots du FC Nantes sont sortis ce jeudi.

Un nouveau maillot de plus révélé en Ligue 1. C’est au tour du FC Nantes et son équipementier Macron de lever le voile sur la tunique domicile de la saison 2025-2026 des joueurs du nouveau coach nantais, Luis Castro.



Tous les maillots de la Ligue 1 2025-2026 : Angers SCO à domicile Image 1 parmi 12

Des bandes verticales de différentes longueurs

La principale nouveauté de cette saison réside dans le choix du short vert, une couleur que les Nantais n’avaient plus portée à domicile depuis 18 ans. Cette décision marque un retour aux racines visuelles du club et créé un ensemble chromatique inédit avec le maillot jaune traditionnel et les chaussettes jaunes à revers.

Le nouveau maillot se distingue par ses bandes verticales vertes de différentes longueurs, un motif qui symbolise les liens entre les générations de supporters et de joueurs qui se sont succédé depuis plus de huit décennies. Les huit étoiles brodées au dos rappellent les huit titres de champion de France du club, tandis que l’écusson brodé au niveau du cœur confère une dimension « vintage » à l’ensemble.

Le maillot est entièrement fabriqué à partir de matériaux composés à 100% de polyester issu de plastique recyclé post-consommation. La mention « Designed in Bologna » présente dans le col témoigne du processus de création entièrement réalisé au Macron Campus de Valsamoggia en Italie.

Cette nouvelle tenue accompagnera les joueurs du FC Nantes dans leur quête de maintien en Ligue 1, une mission qui s’annonce une nouvelle fois délicate pour un club habitué aux luttes pour le maintien ces dernières saisons. Le maillot sera porté pour la première fois lors des matchs de préparation estivale avant d’être étrenné officiellement à la Beaujoire dès la première journée de championnat.