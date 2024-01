FC Barcelone: Un litige à 40 M€ avec un fonds d’investissement

1st January 2022: Ciutat Esportiva Joan Gamper, Barcelona, Spain; FC Barcelona Press conference and training sessions: FC Barcelona logo in Ciutat Esportiva Joan Gamper – Photo by Icon sport

Le FC Barcelone s’engage dans un différend juridique avec Libero Football Finance, suite à un non-respect des délais pour le paiement de 40 millions d’euros, représentant 9,8 % de Barça Vision. Le département juridique du club travaille sur les actions légales pour assurer le recouvrement de cet accord, selon Efe.

40 M€ qui pourraient impacter les finances du FC Barcelone

Cette problématique revêt une grande importance pour le club présidé par Joan Laporta. D’un point de vue sportif, tout échec dans cette opération pourrait impacter le plafond salarial accordé par la Liga. Sur le plan corporatif, cette réorganisation des actions était une étape cruciale avant l’introduction en bourse de la filiale, fusionnée avec la Spac Mountain.

Des interrogations dès la signature avec le fonds d’investissement

Tel que le rapporte 2Playbook le profil de Libero avait déjà suscité des interrogations, étant donné que ce fonds venait alors de recentrer sa stratégie vers l’industrie du football, avec l’arrivée de Peter Kenyon, ancien PDG de Manchester United et de Chelsea FC, ainsi que de Fredi Bobic, ex-footballeur et ancien directeur sportif de clubs de Bundesliga tels que VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt et Hertha BSC Berlin.

20,01 M€ attendus le 11 août et 19,82 M€ dix jours plus tard

Le fonds allemand devait initialement réaliser un investissement de 40 millions d’euros en acquérant 4,9 % auprès de Socios.com et 4,9 % auprès d’Orpheus Media, société contrôlée par Jaume Roures. Conformément au contrat de vente initial, Libero devait verser 20,01 millions d’euros le 11 août, les 19,82 millions restants devant être réglés le 21 août. Toutefois, une extension jusqu’au 29 août était prévue si un paiement initial de 5 millions était effectué à la date convenue initialement au départ.