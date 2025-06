FC Barcelone. Les primes des joueurs plombent les bénéfices du Barça

Le FC Barcelone boucle sa saison 2025 avec des bénéfices, mais moindre à ce qu’ils auraient été sans les primes payées aux joueurs.

Le FC Barcelone a officiellement renoué avec les bénéfices lors de l’exercice 2024-25, affichant un résultat positif de 5 millions d’euros après une perte de 91 millions l’année précédente. Un redressement spectaculaire qui masque pourtant une réalité plus contrastée selon les déclarations du président Joan Laporta devant le Sénat Blaugrana.

D’après les chiffres que rapporte Mundo Deportivo, le club catalan a franchi un nouveau cap avec un chiffre d’affaires atteignant 950 millions d’euros, dépassant ses propres projections de fin 2024. Cette progression laisse entrevoir une possible entrée dans le cercle très fermé des clubs au milliard d’euros de revenus dans les prochaines années.

Plusieurs secteurs ont contribué à cette performance remarquable. La billetterie a généré 44 millions d’euros supplémentaires malgré le report du retour au Camp Nou, initialement prévu à mi-saison. Les droits télévisuels ont également progressé grâce au parcours jusqu’en demi-finales de la nouvelle formule de la Ligue des Champions.

Plus de victoires égalent plus de primes qui égalent moins de bénéfices

La renégociation du contrat avec l’équipementier américain Nike constitue l’un des piliers de ce redressement financier. Les revenus de sponsoring ont bondi à 260 millions d’euros, tandis que les ventes en ligne ont progressé de 107 à plus de 140 millions d’euros sur la même période.

Paradoxalement, les succès sur le terrain ont considérablement impacté les comptes du club. Les primes liées aux performances sportives, non anticipées dans leur totalité lors de l’établissement du budget prévisionnel, ont représenté environ 62 millions d’euros de charges supplémentaires selon les estimations de Joan Laporta.

Cette situation révèle un dilemme comptable propre au football moderne : plus l’équipe performe, plus les clauses de bonus s’activent, réduisant mécaniquement les marges bénéficiaires. Sans ces primes exceptionnelles, le bénéfice barcelonais aurait été sensiblement plus conséquent.

Malgré ce retour dans le vert, le FC Barcelone reste loin des 300 millions d’euros de bénéfices enregistrés en 2022-23, année marquée par l’activation de plusieurs leviers économiques d’urgence pour assainir les finances du club. Le Sénat Blaugrana a néanmoins accueilli favorablement ces résultats, y voyant la confirmation d’une stratégie de redressement progressif.