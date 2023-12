Cristiano Ronaldo, une nouvelle montre à 1,2M€ pour finir l’année

Ce n’est pas à proprement parler dans ce cas-ci un cadeau des fêtes de Noël. Encore que cela peut y ressemble pour Cristiano Ronaldo, aperçu avec son club Al-Nassr en Arabie Saoudite portant une nouvelle montre à son poignet. C’est une création signée Jacob&Co, la marque new-yorkaise de personnalisation de bijoux et de montres de luxe.

Une nouvelle montre Jacob&Co pour Cristiano Ronaldo

C’est d’un modèle Twin Turbo Furious Baguette, en or blanc 18 carats. Elle incorpore 344 diamants taillés en baguettes. Au-delà de l’aspect esthétique qui fait la réputation internationale de Jacob&Co, cette montre serait techniquement et technologiquement la plus compliquée jamais produite par la marque, avec son double tourbillon à trois axes et ses 832 composants.

18 exemplaires et un prix de 1,2 millions d’euros

Cette version est particulièrement exclusive puisqu’elle n’existe qu’en 18 exemplaires seulement et qu’elle se vend au prix de 1,3 millions de dollars (1,2 M€). Elle complète la liste toujours plus monstrueuse des montres que porte Cristiano Ronaldo, dont certaines appartiennent au plus belles pièces que l’industrie a pu produire.