Cristiano Ronaldo. Un absurde bonus de jet privé à 5M€

Cristiano Ronaldo est décidément un fin négociateur…

Cristiano Ronaldo a prolongé de deux ans jusqu’en 2027, son bail avec Al-Nassr. Le Portugais reste le joueur le mieux payé de toute la planète sportive dans son ensemble, avec son contrat monstrueux, totalement déconnecté de toute réalité budgétaire et économique. Petit à petit se dévoilent les détails de l’opération. Il est question d’une rémunération nette à plus d’un demi-million d’euros journaliers pour CR7.

5 M€ pour voyager à bord de son propre jet privé

La folie du contrat se caractérise notamment par les bonus qui sont accordés au joueur. Dont un approche les 5 millions d’euros qui servent à couvrir les frais de jet privé imputables au quintuple Ballon d’or. Il n’est pas rare que les joueurs négocient en bonus en nature, des billets pour rentrer chez eux quand le mal du pays est profond. Cela ne dépasse jamais les milliers tout au plus dizaines de milliers d’euros, suivant le nombre et la distance.

Mais Cristiano Ronaldo n’est pas n’importe quel footballeur et il aime avoir ses privilèges. D’ailleurs est-il l’un des très rares à posséder son propre jet qu’il a évidemment personnalisé de son identité. C’est un Gulfstream G200 pour un Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS qui vaut une cinquantaine de millions d’euros. Et plusieurs autres millions d’entretien et de frais de fonctionnement. Mais Ronaldo n’a pas à s’en soucier puisque c’est Al-Nassr qui paie…