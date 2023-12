Cristiano Ronaldo plus fort que Messi… sur Wikipedia

Cristiano Ronaldo est le sportif le plus recherché de l’année sur Wikipedia.

S’ils sont au crépuscule ou non loin, de leurs exceptionnelles carrières respectives, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont encore de beaux jours devant eux. Ou plutôt ont-ils toujours le respect et l’adhésion du grand public qui s’intéresse à eux plus qu’à tous les autres athlètes dans le monde, toutes disciplines confondues.

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi restent les rois du digital

C’est vrai sur Wikipedia puisqu’en 2023, le Portugais et l’Argentin sont les seuls à se hisser dans le top 10 des recherches liées au sport, sur les pages internationales du site, en langue anglaise. La différence entre les deux rivaux n’est pas énorme, compte tenu du volume conséquent de recherches qui leur sont associées. Cristiano Ronaldo compte 17 492 537 pages vues à son nom sur l’encyclopédie en ligne et Lionel Messi, 16 623 630.

Une année 2023 sur Wikipedia dominée par le cricket

Le reste du top 10 des requêtes sportives de l’année 2023 concerne des événements ou des ligues et principalement le cricket avec 38 171 653 âges vues pour la Coupe du monde 2023 de la spécialité, 32 012 810 pour la Premier League indienne de cricket et 25 961 417 pour l’historique de la Coupe du monde de cricket.,