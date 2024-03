Cristiano Ronaldo, Joshua, Ngannou, Fury: Le cliché qui vaut 1,2 milliards d’€

Anthony Joshua, Cristiano Ronaldo, Turki Alalshikh, Tyson Fury et Francis Ngannou : l’image qui vaut de l’or.

Une image qui fait le buzz sur les réseaux sociaux : quatre superstars du sport et un dirigeant sportif, dont la fortune cumulée est estimée à plus d’un milliard d’euros selon les calculs de The Sun. Cristiano Ronaldo, Anthony Joshua, Francis Ngannou, Tyson Fury et Turki Alalshikh : ces cinq hommes se sont retrouvés sur un cliché qui a rapidement enflammé la toile.

Cristiano Ronaldo pose avec Joshua et Ngannou plus Fury, avant le combat ce jeudi

Le plus riche du groupe ? Cristiano Ronaldo, avec une fortune estimée à 700 millions d’euros. Le Portugais, qui évolue désormais au sein du club saoudien d’Al-Nassr, est l’un des sportifs les plus bankable au monde. A ses côtés, on retrouve Anthony Joshua, boxeur britannique et poids lourd de renom, dont la fortune est estimée à 234 millions d’euros. Tyson Fury, champion du monde de boxe poids lourds invaincu, est le troisième homme sur la photo. Son magot est donné à 146 millions d’euros.

Combinés collectivement, es les fortunes de chacun dépassent le milliard d’euros

Le quatrième larron est Francis Ngannou, ancien champion du monde de MMA et adversaire de Fury lors d’un combat controversé en octobre dernier. Sa fortune est moins importante que celle de ses acolytes, mais s’élève tout de même à 6 millions d’euros. Enfin, au centre de la photo, se trouve Turki Alalshikh, un dirigeant sportif saoudien influent et conseiller à la cour royale. Sa fortune est estimée à 82 millions d’euros.

Ce selfie symbolise la puissance financière croissante du sport, et en particulier du Moyen-Orient. L’Arabie saoudite s’affirme comme un acteur majeur du monde de la boxe en organisant des combats à grands frais et en attirant les plus grandes stars de la discipline. La présence de Ronaldo, Joshua, Ngannou et Fury sur la même photo est un véritable coup d’éclat pour Alalshikh et son pays. Cette image montre que l’Arabie saoudite est désormais une force incontournable dans le monde du sport business.