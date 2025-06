Cristiano Ronaldo fait le buzz avec une paire de Puma aux pieds

Que Cristiano Ronaldo porte des chaussures Puma de la marque partenaire de la sélection portugaise passe encore. Qu’il le montre sur ses réseaux sociaux fait beaucoup plus réagir.

L’image a rapidement fait le tour des réseaux sociaux et suscité de nombreux commentaires. Cristiano Ronaldo, l’une des égéries les plus emblématiques de la marque Nike depuis des années, a posté sur ses propres réseaux sociaux, une image de lui portant des baskets Puma lors d’une apparition publique aux côtés de sa compagne Georgina Rodríguez et du trophée de la Ligue des Nations.

Si le cliché montre le quintuple Ballon d’Or dans une pose décontractée, c’est bien le choix de ses chaussures qui a attiré l’attention des observateurs. Les baskets blanches de la marque allemande tranchent avec le partenariat historique qui lie le joueur portugais à l’équipementier américain depuis le début de sa carrière professionnelle.

Pas la première « infidélité » de Cristiano Ronaldo à Nike

Cette situation s’explique en partie par les obligations contractuelles de l’équipe nationale portugaise. Puma fournit effectivement les tenues de voyage et de représentation de la Seleção, contraignant ainsi tous les joueurs, indépendamment de leurs sponsors personnels, à porter les produits de la marque au chat lors des rassemblements officiels. D’autres internationaux portugais sponsorisés par Nike, comme Bruno Fernandes ou Nuno Mendes, ont d’ailleurs été aperçus dans les mêmes baskets lors de déplacements avec l’équipe, comme le souligne Footy Headlines.

Cependant, la particularité de cette affaire réside dans le fait que Ronaldo a lui-même diffusé cette image sur ses propres canaux de communication. Une démarche surprenante pour une star de cette envergure, habituellement très vigilante sur les aspects contractuels et l’image de marque. Les athlètes de haut niveau évitent généralement ce type de situations susceptibles de créer des tensions avec leurs partenaires commerciaux.

Cet épisode n’est pas isolé dans l’actualité récente du joueur d’Al-Nassr. En juillet dernier, Cristiano Ronaldo avait déjà été aperçu portant des chaussures de la marque Asics lors d’une séance de padel, alimentant déjà les spéculations sur l’état de ses relations commerciales avec Nike. Ces « infidélités » répétés soulèvent des questions sur la solidité du partenariat entre l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United et son équipementier historique. Selon plusieurs sources dont Forbes, Cristiano Ronaldo serait lié par un contrat « à vie » avec son équipementier historique.