Cristiano Ronaldo, bienvenue dans ses appartements familiaux au Brésil

Cristiano Ronaldo a aussi des appartements au Brésil.

Cristiano Ronaldo et sa famille possèdent deux appartements de luxe dans la ville de Balneário Camboriú, à Santa Catarina. Ces appartements haut de gamme sont situés dans deux tours emblématiques de la région, le One Tower et l’Imperium Tower.

Cristiano Ronaldo possède deux appartements familiaux au Brésil

Le One Tower, culminant à 290 mètres, est reconnu comme l’un des immeubles résidentiels les plus élevés d’Amérique latine. Cristiano Ronaldo et sa famille possèdent un appartement de plus de 300 mètres carrés dans cet édifice luxueux, où la discrétion sur les résidents est fortement recherchée. Un appartement moyen dans le One Tower est évalué à environ 2,6 millions d’euros.

Un appartement dans des tours les plus exclusives de la région

L’autre propriété de la famille Avieiro se trouve dans l’Imperium Tower, offrant une expérience de luxe ultime avec une surface privative de 700 mètres carrés. Situé dans la région du Pontal Norte, cet appartement en cours de construction offre une vue imprenable sur la mer.

Jusqu’à 9,5 millions d’euros le penthouse dans l’Imperium Tower

Ces résidences familiales offrent des aménagements haut de gamme avec des espaces de détente, des aires de loisirs et des équipements de qualité pour un confort optimal. Les appartements dans l’Imperium Tower sont évalués à partir de 2,8 millions d’euros, tandis que les penthouses peuvent atteindre jusqu’à 9,5 millions d’euros.

Ces acquisitions immobilières démontrent l’attachement de Cristiano Ronaldo à cette région balnéaire brésilienne, offrant à sa famille un cadre somptueux pour des moments de détente et de loisirs.