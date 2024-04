Comment acheter facilement des billets pour l’US Open de Tennis 2024 ?

La saison des Grand Chelem s’achève chaque année à l’US Open, après l’Open d’Australie, Roland-Garros et Wimbledon.

Nous ne connaissons peut-être pas aussi bien l’US Open que notre célèbre Roland Garros national. Voici pourtant un tournoi incontournable pour les amateurs ! En effet, l’US Open a accueilli les plus grands et les plus grandes tout au long de sa glorieuse histoire. Le seul hic ? Il faut se déplacer à New York du 28 août au 8 septembre prochains, dates de la compétition.

L’aventure vous tente et une visite de la Big Apple fait partie de vos projets ? Il est plus que temps de vous montrer comment acheter les billets pour l’aventure de votre été.

Une brève histoire de l’US Open

Créé en 1881, l’US Open de Tennis est devenu l’un des tournois les plus prestigieux du circuit.

Un sport d’hommes à l’origine, le tournoi de l’US Open s’est démocratisé en proposant une compétition féminine en 1968. Le tournoi a changé plusieurs fois de location comme les courts de gazon du Newport Casino, Rhodes Island.

L’US Open se déroule au Billie Jean King National Tennis Center. Billie Jean King était une célèbre joueuse américaine. Dans cette infrastructure prestigieuse se sont affrontés les meilleurs joueurs du monde. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable, riche en émotions fortes et en moments inoubliables.

Aujourd’hui, les courts officiels américains et canadiens ne sont plus recouverts de gazon .Il s’agit maintenant d’une matière synthétique. Le terrain est construit sur une base d’asphalte ou de béton. On l’appelle Laykold du nom de la marque. En tant que grand fan de tennis, vous savez que la composition de la surface est d’une importance capitale. Revisitons cependant les grands temps forts de ce tournoi d’exception.

L’US Open est défini par ses moments forts. Si on devait choisir 3 évènements majeurs qui ont marqué le championnat, ce serait :

La bataille épique Borg-McEnroe en 1980 : Les fans de tennis se souviennent particulièrement de ce grand moment de tennis et de résilience humaine, avec une performance titanesque de Borg qui renverse la vapeur après avoir été mené deux sets à zéro.

Le « Shot Heard Round the World ». André Agassi en 2005 : Lors du quart de finale contre James Blake, Agassi a réalisé un coup entre les jambes qui a stupéfié le public. Il était mené 0-30 dans le cinquième set et a réussi à inverser la tendance avec un tennis de classe présidentielle.

Le « Serena Slam » de Serena Williams. En 2014 l’athlète féminine a atteint le paroxysme de sa carrière. Elle a emporté l’US Open une sixième fois consécutive. À ce jour, aucune joueuse n’a réussi à réitérer cet exploit.

Pourquoi vivre le tournoi en direct ?

Si vous n’êtes jamais allé à New York, sachez que la saison estivale est la meilleure. C’est tout simplement l’un des meilleurs moments pour profiter des joies d’une ville électrisante et absolument unique au monde. Si vous êtes en plus fan de tennis, c’est tout simplement l’occasion rêvée de se rendre aux Etats-Unis pour vivre une expérience singulière. Voyager aux États-Unis est aussi l’occasion de découvrir une culture contrastée et toujours très divertissante.

Il faut dire que les sports bénéficient d’un traitement grandiose aux USA. La meilleure façon de s’en rendre compte est d’assister à un match. L’US Open de Tennis a réuni 950 000 spectateurs l’année dernière. Bien entendu, c’est beaucoup moins que des sports rois comme le basketball ou le football américain dans ce pays, mais cela témoigne déjà d’un engouement certain.

Car en Amérique, le sport n’est pas seulement du sport, mais aussi des dizaines de manifestations autour du tennis et des moments inoubliables que seuls les Américains peuvent nous concocter avec autant de brio. Restons très clair sur le fait que les billets de match de tennis représentent un budget conséquent. En revanche, le niveau de spectacle la qualité du divertissement vous feront pencher que chaque dollar dépensé sur une plateforme comme Hellotickets le valait largement.

Regarder l’US Open sur grand écran

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à New York, surtout pendant la saison épineuse de la rentrée des classe, vous avez toujours le loisir de suivre les matchs dans le confort de votre canapé. Pour voir tous les matchs, les plateformes de streaming seront votre planche de salut. Il existe aussi de nombreux sites internet spécialisées qui proposeront une couverture totale ou partielle de l’évènement.

Les favoris de cette année

Les passionnés de tennis et les parieurs du dimanche se frottent déjà les mains en pensant aux rencontres titanesques qui se dérouleront cette année ! Côté messieurs, le favori incontesté est bien Novak Djokovic qui ne peut plus cette année viser le Grand Chelem calendaire (4 victoires sur les 4 plus grandes compétitions en une saison). Son challenger le plus sérieux est Carlos Alcaraz, bien que le fougueux espagnol soit plus en difficulté sur ce début de saison 2024.

Côté dames, on pressent une grande performance d’Iga Swiatek qui a soif de revanche depuis ses déboires avec la Russe Ekaterina Alexandrova à Miami, plus tôt cette année.