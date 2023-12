PSG: Combien vaut désormais Renato Sanches sur le mercato ?

Renato Sanches travserse une période compliquée, alors qu’il est à trois ans et demi de la fin de son contrat au PSG.

En dépit de ses excuses formulées après coup au joueur sur la chaîne du diffuseur, José Mourinho a terriblement écorné, et l’image et la confiance de Renato Sanches, en sortant son joueur 18 minutes à peine, après l’avoir fait entrer en jeu, dans le match opposant la Roma à Bologne. Entre blessures et prestations décevantes, le milieu international portugais vit une saison particulièrement compliquée dans la ligne de ses dernières avec le PSG qui le prête au club de la Louve.

Renato Sanches est en difficulté avec l’AS Rome

Il est désormais certain, si Mourinho poursuit sa mission à Rome, que l’option d’achat sur le joueur de 26 ans ne sera pas levé. Elle serait de 15 millions d’euros. Est-il d’ailleurs même pas évident que Renato Sanches boucle toute la saison dans la capitale italienne, il pourrait être renvoyé prématurément, au Paris Saint-Germain, à mi-saison cet hiver. A trois ans de la fin de son contrat avec le club de Luis Enrique, l’avenir s’assombrit pour celui qui a été recruté 15 millions d’euros depuis le Losc, en 2022.

Une chute de valeur sur le mercato pour le milieu du PSG

Renato Sanches n’en vaut plus autant aujourd’hui. A tout le moins dans l’analyse de l’Observatoire du football qui l’estime à moins de 5 millions d’euros, quand Transfermarkt est plus enthousiaste à son sujet en le cotant à 14 millions d’euros. Renato Sanches n’a joué que neuf matchs dont deux titularisations seulement, pour un total de 227 minutes. C’est peu pour un joueur en mal de confiance, qui était pourtant promis à un très haut niveau. Les promesses d’hier sont parfois dures à tenir.