Combien valent les clubs de la Ligue 1 saison 2024-2025 ?

Entre nécessité et simple envie de passer la main, plusieurs clubs de la Ligue 1 sont à vendre ou ouverts aux discussions.

La baisse des revenus, principalement ceux liés aux droits de l’audiovisuel, couplée à l’intérêt croissants d’investisseurs souvent venus de l’étranger stimulent les envies de quelques propriétaires de céder leurs clubs. Certains le manifestement publiquement, comme à l’AS Saint-Etienne jusqu’à la reprise récente du projet par le fonds Kilmer Sports. Pour d’autres, ce n’est que rumeur.

En Ligue 1, Dmitri Rybolovlev chercherait depuis plusieurs mois un successeur à la tête de l’AS Monaco. Cette semaine, The Athletic évoque les velléités de départ de l’OGC Nice du groupe Ineos. Récemment, le journal L’Equipe a révélé l’envie d’un fonds venu de Dubaï pour le Toulouse FC. Plus tôt dans la saison, a été évoqué la possible cession du LOSC Lille, bien qu’Olivier Létang qui préside le club, a depuis nuancé l’hypothèse.

Plus de 80, l’écart de la valorisation entre le PSG et le HAC

Dans tous ces cas bien différents se pose la même question : combien vaut le club pour les intéressés ? L’exercice est évidemment complexe, il dépend d’indicateurs économiques, mais aussi populaires, sociaux, immobiliers, de valorisation des effectifs et la durée contractuelle des joueurs… Voire pour cause moins tangible, de l’affection de l’investisseur pour le club et son histoire. Comme avec le transfert des joueurs, la seule vérité des chiffres appartient à la fois aux acheteurs et aux vendeurs.

Nous avons néanmoins à Sportune essayé d’estimer la valorisation de chacun des 18 clubs de l’élite de la Ligue 1, cette saison 2024-2025. En prenant en considération les facteurs détaillés plus haut et en premier de tous, le chiffre d’affaires pour chacun. Le contexte, nous l’avons dit, n’est pas le plus favorable à céder sa franchise, tant l’incertitude plane sur le futur des droits TV et parce que la dépendance des clubs y est parfois très forte.

Dans le détail de quelques chiffres, le Paris SG est estimé plus de 80 plus cher que Le Havre AC, les 18 clubs du championnat de France cumulent près de 6,5 milliards d’euros de valorisation, pour une moyenne à 360 millions d’euros qui situe entre l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais.

Combien valent les clubs de la Ligue 1 saison 2024-2025 ?

Le Havre AC = 43 M€

Angers SCO = 50 M€

AS Saint-Etienne = 55 M€

AJ Auxerre = 55 M€

Montpellier HSC = 60 M€

Stade Brestois = 90 M€

Stade de Reims = 90 M€

Toulouse FC = 97 M€

FC Nantes = 100 M€

RC Strasbourg = 115 M€

Stade Rennais = 204 M€

RC Lens = 209 M€

OGC Nice 230 M€

LOSC Lille = 250 M€

AS Monaco = 288 M€

Olympique Lyonnais = 492 M€

Olympique de Marseille = 600 M€

Paris SG = 3 500 M€