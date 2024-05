Classement des meilleurs centres de formation selon la valeur marchande

Warren Zaire-Emery est l’une des pépites formées par le Paris SG.

Barcelone, Benfica et le Paris Saint-Germain dominent le classement des meilleurs centres de formation du monde en valeur marchande, selon une étude de la plateforme Transfermarkt. Le centre de formation du FC Barcelone, aussi appelé La Masia, arrive en tête du classement, avec une valeur marchande cumulée de ses joueurs formés de 3,48 milliards d’euros. Benfica suit de près avec 3,06 milliards d’euros, tandis que le PSG se classe cinquième avec 2,26 milliards d’euros.

Avec Yamal, Gbi ou autre Pedri, le Barça fait référence

Pour établir ce classement, Transfermarkt a additionné les valeurs marchandes de tous les joueurs formés dans chaque club, en comptant ceux ayant joué dans au moins une équipe de jeunes (U23 inclus). Cette méthode permet de prendre en compte l’ensemble des talents issus d’un centre de formation, même s’ils n’ont pas évolué en équipe première du club.

Parmi les joueurs formés à La Masia et qui contribuent à sa valeur marchande élevée, on retrouve des pépites de l’effectif actuel comme Gavi, Lamine Yamal, Ronald Araujo et Pau Cubarsí, mais aussi d’autres talents qui brillent ailleurs en Europe, tels que Takefusa Kubo, Dani Olmo, Alejandro Grimaldo et André Onana.

Le PSG dans le top 5 avec Zaïre-Emery et Kimpembe entre autres

Le PSG, quant à lui, s’appuie moins sur son centre de formation pour son équipe première. Parmi les 24 joueurs les mieux valorisés issus de l’académie parisienne, seuls Warren Zaïre-Emery et Presnel Kimpembe évoluent actuellement au club. D’autres grands noms comme Christopher Nkunku et Kingsley Coman ont quitté la capitale pour s’épanouir ailleurs.

L’OL, l’AS Monaco et le Stade Rennais complètent le top 23

Malgré la prédominance du Barça et de Benfica, trois clubs français figurent dans le top 23 de ce classement : l’Olympique Lyonnais (20ème), l’AS Monaco (21ème) et le Stade Rennais (23ème). Ces centres de formation ont su exporter des talents prometteurs comme Kylian Mbappé (ASM), Eduardo Camavinga (SRFC) et Bradley Barcola et Castello Lukeba (OL).

Ce classement, s’il met en lumière la qualité de la formation des jeunes joueurs dans certains clubs, ne constitue toutefois pas un indicateur absolu de la réussite d’un centre de formation. D’autres facteurs, comme le nombre de joueurs formés qui parviennent à s’imposer en équipe première ou l’impact positif qu’ils ont sur le jeu de leur club, doivent également être pris en compte pour une évaluation complète.

Néanmoins, cette étude offre un aperçu intéressant de la capacité des centres de formation à générer des talents de valeur marchande élevée, et permet de souligner la domination actuelle de La Masia et du Benfica dans ce domaine.

23. Stade Rennais = 947 375 000 €

22. Valence = 948 810 000 €

21. AS Monaco = 980 610 000 €

20. Olympique Lyonnais = 1 044 020 000 €

19. Feyenoord Rotterdam = 1 050 575 000 €

18. Manchester United = 1 064 850 000 €

17. Villarreal = 1 191 165 000 €

16. PSV Eindhoven = 1 245 025 000 €

15. Atlético de Madrid = 1 343 830 000 €

14. Athletic Bilbao = 1 351 195 000 €

13. RB Salzbourg = 1 351 740 000 €

12. RSC Anderlecht = 1 358 185 000 €

11. Bayern Munich = 1 383 775 000 €

10. FC Porto = 1 713 895 000 €

9. Arsenal = 1 790 535 000 €

8. Manchester City = 2 025 435 000 €

7. Real Madrid = 2 126 400 000 €

6. Sporting Portugal = 2 234 795 000 €

5. Paris Saint-Germain = 2 263 090 000 €

4. Chelsea = 2 312 425 000 €

3. Ajax Amsterdam = 2 559 000 000 €

2. SL Benfica = 3 064 285 000 €

1. FC Barcelone = 3 480 550 000 €