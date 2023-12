Classement des affluences des clubs de la Ligue 2 saison 2023-24

A Geoffroy-Guichard, un peu plus de 20 000 supporters se réunissent à chaque match de l’ASSE.

Les supporters les plus nombreux au stade ne sont pas toujours récompensés à leur juste valeur. Prenez le podium actuel des plus fortes affluences, les Girondins de Bordeaux dominent le sujet devant les soutiens de l’AS Saint-Etienne et ceux du Stade Malherbe de Caen. En comparaison, au classement sportif, les Marines sont actuellement dix-septièmes et relégables, les Verts huitièmes et les Normands, dans le ventre mou, treizièmes.

Le FCGB, l’ASSE et le SM Caen contrastent entre affluences et résultats sportifs

Au total, selon les estimations de la plateforme Transfermarkt, 1 295 891 spectateurs ont assisté aux matchs de la saison 2023-2024 de Ligue 2, depuis son entame au mois d’août. Cela équivaut à une moyenne de 8 360 par club, comme l’équivalence quasiment à l’identique de l’affluence au stade Francis Le Basser de Laval, probablement l’équipe la plus surprise (dans le sens positif s’entend), de cette première partie d’exercice.

Les supporters des Tangos de Laval ne boudent pas leur plaisir à domicile

A plus des trois-quarts rempli (82%), l’écrin des Tangos affiche l’un des taux d’occupation les plus élevés de la Ligue 2, avec l’AJ Auxerre (81%), à l’Abbé-Deschamps. Le Paris FC enfin a vu son affluence significativement augmenter, jusqu’à quasiment doubler, depuis que le club de la capitale a fait le choix singulier de la gratuité complète dans les tribunes de son stade Charléty.

FC Girondins de Bordeaux (Matmut Atlantique) = 22 566 en moyenne

AS Saint-Étienne (Stade Geoffroy-Guichard) = 22 209

SM Caen Stade (Michel-d’Ornano) = 15 862

AJ Auxerre (Stade de l’Abbé-Deschamps) = 14 239

SC Bastia (Stade Armand-Cesari) = 11 720

Stade Lavallois (Stade Francis Le Basser) = 8 351

EA Guingamp (Stade du Roudourou) = 7 718

Angers SCO (Stade Raymond Kopa) = 6 961

Amiens SC (Stade Crédit Agricole la Licorne) = 6 756

Valenciennes FC (Stade du Hainaut) = 6 198

FC Annecy (Parc des Sports d’Annecy) = 6 045

ESTAC Troyes (Stade de l’Aube) = 5 827

Grenoble Foot 38 (Stade des Alpes) = 5 721

Paris FC (Stade Charléty) = 4 571

AC Ajaccio (Stade François-Coty) = 4 223

Quevilly – Rouen Métropole (Stade Robert Diochon) = 3 378

USL Dunkerque (Stade Marcel-Tribut) = 3 304

Pau FC (Nouste Camp) = 3 021

Rodez AF (Stade Paul-Lignon) = 2 878

US Concarneau (Stade Guy Piriou) = 2 337