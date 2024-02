Classement de la Betclic Elite vs les budgets des clubs

Au comparatif du classement sportif et des budgets, les leaders de la Betclic Elite sont bien à leur place.

Un mardi de gala en Betclic Elite, avec l’opposition de l’AS Monaco et de la LDLC ASVEL dans le cadre de la 22e journée de la phase régulière, saison 2023-2024. Ce n’est rien de moins que l’affrontement des deux places fortes du basket hexagonal, les formations qui représentent la nation sur la grande scène européenne de l’Euroligue, qui sont aussi les deux clubs les plus fortunés du plateau.

Match de gala ce mardi entre les deux plus gros budgets du championnat

Ils sont aussi les seuls à tenir précisément leur rang, au comparatif des budgets et du classement sportif, à ce stade de la saison. Les seuls, avec la Chorale de Roanne, plus en retrait à la seizième place des classements sportifs et financiers. Avec une particularité notable pour le club la Loire, qui n’est d’ailleurs pas propre qu’à lui, après l’explication de texte entre Monaco et Villeurbanne, il comptera deux matchs en moins qu’eux au calendrier. Ceci est un élément d’importance.

Le Portel et Saint-Quentin, petits budgets, maxi efficacité sportive

Néanmoins ce comparatif met en exergue les difficultés de quelques clubs à gros moyens et la performance des autres. Avec deux surprises majeures que les résultats obtenus par Le Portel et le promu Saint-Quentin, car ils ont les deux budgets les plus étriqués du plateau, mais n’en jouent pas moins crânement leur chance, le premier classé neuvième et l’autre sixième. Le classement comparatif complet est à voir en page suivante.

Classement de la Betclic élite vs les budgets des clubs 2023-2024

Club Budget 2023-2024 Classement budget Classement Sportif Différence AS Monaco Basket 27 511 000 € 1 1 = LDLC ASVEL 21 011 000 € 2 2 = Paris Basketball 9 250 000 € 3 5 – 2 JL Bourg Basket 7 351 000 € 4 3 + 1 SIG Strasbourg 6 889 000 € 5 10 – 5 Le Mans Sarthe Basket 6 800 000 € 6 13 – 7