Djokovic, Massa, Magnussen... C'est quoi le fonds Outfield nouvel actionnaire du Mans FC ?

Le Mans FC accueille le fonds brésilien Outfield dans son actionnariat.

Le Mans FC a confirmé ce vendredi soir par communiqué l’arrivée d’un nouveau partenaire financier : Outfield, fonds d’investissement brésilien spécialisé dans le sport. Cette opération implique plusieurs personnalités sportives de premier plan, dont le joueur de tennis Novak Djokovic et les pilotes de Formule 1 Felipe Massa et Kevin Magnussen.

Outfield se positionne comme leader de l’investissement sportif en Amérique latine avec plus de 500 millions d’euros investis dans divers secteurs au Brésil et à l’international. Le groupe brésilien dispose d’une expertise dans l’accompagnement stratégique, opérationnel et financier des clubs et organisations sportives.

La société a développé un écosystème autour du sport en devenant la première société de gestion de fonds au Brésil dotée d’une branche dédiée au secteur sportif. Outfield possède notamment des participations dans le Coritiba FC et opère un cabinet de conseil en stratégie ainsi qu’une agence de communication.

L’ancien DG de l’ESTAC pour accompagner le projet

L’investissement est piloté par Pedro Olivera, co-fondateur d’Outfield, et inclut plusieurs partenaires stratégiques. Georgios Frangulis, fondateur et PDG d’Oakberry, apporte son expertise en développement d’entreprise. Sa chaîne de restauration santé, lancée en 2016, compte plus de 900 points de vente dans plus de 50 pays. Le pool d’investisseurs rassemble trois sportifs de haut niveau : Novak Djokovic, détenteur du record de titres du Grand Chelem en tennis, Felipe Massa, qui a disputé 15 saisons en Formule 1, et Kevin Magnussen, présent dix ans sur les circuits de F1.

Cette entrée au capital s’inscrit dans la continuité du projet porté par Thierry Gomez, président du Mans FC depuis 2016. Le club sarthois, qui retrouve la Ligue 2 cette saison après avoir évolué en National 3 il y a neuf ans, célèbre également ses 40 ans d’existence. Aymeric Magne, expert du sport et de l’investissement avec 20 ans d’expérience, agira comme Operating Partner et membre du conseil d’administration pour le compte des nouveaux investisseurs. Il a notamment travaillé chez Colony Capital, anciens propriétaires du PSG, et a été directeur général de l’ESTAC Troyes.

Les nouveaux partenaires financiers accompagneront le développement du club avec pour priorité immédiate l’investissement dans les infrastructures. Le projet vise notamment la création d’un nouveau centre de formation avec l’ambition de devenir une référence dans la formation de jeunes joueurs.