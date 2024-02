OM, PSG: Ce que sera le prochain club de Zidane selon les bookmakers

L’avenir de Zinedine Zidane est toujours très commenté et sujet à débats.

Depuis bientôt trois ans qu’il a quitté de son propre chef le Real Madrid, la question est sempiternellement la même : où évoluera en suivant Zinedine Zidane ? L’intéressé se fait discret sur le sujet et pourtant il est régulièrement au centre de toutes les rumeurs. Quand ce n’est pas avec le PSG qu’il est associé en France, son nom circule pour diriger l’OM dans toute sorte de projets, parfois farfelus.

Ni le PSG ni l’OM ne sont cités

Chez les bookmakers qui proposent le marché, ni le club de la capitale, avec ses moyens et son ambition débordante, ni son club de coeur ne sont cités en hypothèses. Le plus sûr du moment – et cela évolue régulièrement, forcément – est qu’il aille à Manchester City. Ou la question se pose souvent de savoir jusqu’à quand Pep Guardiola gardera sa place sur le banc. Le technicien espagnol évoque parfois son départ, qu’il choisira de lui même, comme Zidane au Real ou Klopp à Liverpool.

Les bookmakers britanniques voient Zidane en Angleterre

Les Reds sont d’ailleurs une piste évoquée, à la suite du coach allemand à la fin de la saison, mais il n’est pas dans les premiers cités. Il ne l’est pas non plus à la Juventus Turin, si Allegri doit partir ou être écarté. En ce cas, Antonio Conte tient la corde. L’hypothèse la moins probable du moment est qu’il aille au Barça à la suite de Xavi. Cela paie 40 fois la mise.

Ce que sera le prochain club de Zidane selon les bookmakers

Manchester City = cote à 8

Juventus = 10

Chelsea = 12

Sélection d’Angleterre = 12

Manchester United = 15

Liverpool = 20

Real Madrid = 20

Barcelone = 40